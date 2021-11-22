Разведка США раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину: данные передали союзникам в Европе – Bloomberg

США предоставили европейским союзникам разведданные, показывающие наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину. Оно возможно из разных мест вдоль границы и, предположительно, уже в начале 2022 года.

Как пишет Bloomberg, эта информация на прошлой неделе была передана некоторым членам НАТО, чтобы подтвердить обеспокоенность Вашингтона возможными намерениями главы России Владимира Путина. Ссылаясь на эти данные, карты и слова источников, издание описывает сценарий вероятного нападения.

Отмечается, что американская разведка учла количество личного состава и техники, и указала на вероятность того, что российские войска будут переходить в Украину из Крыма, границы с РФ и через Беларусь. При этом примерно 100 батальонных тактических групп – потенциально около 100 000 солдат – могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода". Она охватывает более обширную территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

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По словам источников, почти половина тактических российских групп уже заняла свои позиции, а любое вторжение будет сопровождаться авиационной поддержкой.

"Два человека заявили, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе. Их роль в любом конфликте будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве", – говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что США также поделились информацией о росте российской дезинформации, направленной против Киева. И что Москва наняла агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.

На прошлой неделе глава России Владимир Путин отрицал какое-либо намерение вторжения, но приветствовал всеобщую тревогу как свидетельство того, что его действия привлекли внимание США и их союзников. Последних он обвинил в том, что они недостаточно серьезно относятся к "красным линиям" России по Украине.

В Вашингтоне же открыто не говорят, что война неизбежна или что они точно знают, как серьезно к ней относится Путин. Там не исключают, якобы он еще не решил, что делать.

"Я не могу говорить о намерениях России. Мы не знаем, что это такое", – сказал ранее глава Госдепа Энтони Блинкен.

При этом он уточнил: США при президенте Джо Байдене продемонстрировали, что они готовы использовать ряд инструментов для противодействия вредоносным действиям России и будут продолжать это делать.

Дальнейших комментариев по этому поводу из Белого дома не исходило. Но отмечается, что Вашингтон вместе с союзниквми обдумывают санкции в случае, если РФ пойдет против Украины.

Напомним: в Минобороны отмечают, что у границ Украины сосредоточено около 90 тысяч человек из состава российской армии. А в Кремле традиционно отрицают вероятность нападения и заявляют о своих "красных линиях". Подробнее о том, что это значит и насколько реально вторжение РФ в нашу страну, читайте в материале OBOZREVATEL.