На пороге вторжения: что происходит у границ Украины и может ли Россия пойти в наступление

С начала ноября на Западе начали заявлять о наращивании российского военного контингента на восточной границе Украины. Ситуация развивается по нарастающей: информация об активности армии вблизи сначала появилась в американских СМИ, а после ее подтвердили и в Пентагоне.

По данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле же традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.

Что все это значит и насколько реально вторжение РФ, читайте в материале OBOZREVATEL.

В конце октября ВСУ сообщили о применении военными ударного беспилотника "Bayraktar" на Донбассе. В Москве увидели в действиях украинской армии попытку вернуть оккупированные территории "насильственным путем".

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Вскоре после этого в западных СМИ начали появляться публикации о том, что РФ снова концентрирует войска и технику вблизи границы Украины. В статьях также публиковались видео из соцсетей, на которых видны военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты.

"Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки... Официальные лица в США и странах Европы обеспокоены передвижением российских войск у украинской границы, которое возобновилось после ужесточения позиции Кремля в отношении Украины", – писала газета Washington Post.

На прошлой неделе агентство Bloomberg выступило с утверждением, что Вашингтон предупреждает союзников по ЕС о готовности Москвы рассматривать потенциальное вторжение на Украину. А аналитики подчеркнули, что в отличие от весеннего обострения, в этот раз переброска тяжелого вооружения происходит скрытно и при помощи элитных подразделений.

Но затем в этом же издании вышла другая статья, смысл которой сводился к тому, что Кремль не рассматривает вариант военных действий, а только посылает сигнал Западу. Видимо, речь идет о "красных линиях", про которые постоянно говорит российский президент Владимир Путин, – поставки оружия Западом и расширение военного присутствия в Украине.

После серии публикаций в СМИ топ-чиновники западных демократий выступили с нетипично прямолинейными заявлениями. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года". Франция и Германия пригрозили Кремлю "серьезными последствиями". А в Великобритании добавили, что опасаются "случайной" войны.

Тема угрозы военного вторжения обсуждалась и во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Таким образом американский президент Джо Байден предупредил Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.

К тому же, на Западе считают, что кризис на польско-белорусской границе, а также "газовый шантаж" Кремля против ЕС – это части одного большого пазла. Своего рода отвлекающие маневры, чтобы в нужный момент направить свои войска против Украины. Мол, в таком случае Европа вряд ли сможет вмешаться в ситуацию, завязнув в решении сразу нескольких кризисов.

В украинском Министерстве обороны информацию о концентрации войск изначально отвергали. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже называл эти слухи дезинформацией. "Скажем так: то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают...", – говорил он.

Но вскоре ведомство изменило оперативную оценку ситуации. Там пояснили, что на границе, а также на оккупированных территориях сосредоточены российские военные группировки численностью около 90 тысяч с целью "поддержания напряженности в регионе".

Более того, заместительница главы Минобороны Анна Маляр, ссылаясь на западную разведку, даже назвала конкретные сроки возможного вторжения. По ее словам, Россия попытается дестабилизировать Украину, применяя, в том числе, военные методы, этой зимой. С такими предположениями согласна и наша разведывательная служба.

В Москве традиционно все отрицают. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев и усомнился в качестве фотографий военной техники, которые опубликовало издание Politico. "Потому что вы сами видели, там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью", – отметил он.

"Известное напряжение там (на Западе – Ред.) все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт", – заявил президент РФ.

Второе, что потребовал Путин, это поставить вопрос предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности. Это нужно, по замыслу политика, чтобы закрепить "красные линии", пересекать которые Запад не должен.

"Партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", – посетовал российский президент.

В качестве примера пересечения "красных линий" Путин назвал поставки Украину "летального современного вооружения" и проведение "провокационных военных маневров в Черном море". Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от "границ" России, это выходит за любые рамки, возмутился глава Кремля.

О кораблях НАТО говорит и представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, вхождение военных суден ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) и USS Porter в акваторию Черного моря – указывает на "попытку Америки угрожать России войной". Захарова даже выдвинула теорию, что учения – это только прикрытие, а на самом деле в Вашингтоне хотят разработать план военных действий на территории Украины.

Прежде всего, это дипломатическое давление на Россию. Свои рычаги задействовали практически все ведущие страны – США, Германия, Франция, Великобритания. Но этим все не ограничивается.

К примеру, министр обороны Швеции Петер Гультквист поддержал предложение о проведении учебной миссии ЕС в нашей стране. По его словам, шведские военные могут отправиться в Украину для обучения бойцов ВСУ.

"Мы открыты для этого... Мы считаем очень важным внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", – отметил он.

А издание Mirror писало, что из-за концентрации российских войск около украинской границы, Великобритания намерена отправить в нашу страну 600 военнослужащих.

В то же время стоит понимать, что в случае полномасштабного вторжения российских войск ни американцы, ни европейцы воевать за нас не будут. "Говорить, что они будут за нас воевать – это иллюзия", – заявил в комментарии OBOZREVATEL член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский.

"Это превентивная мера, которая должна быть сдерживающим фактором для РФ. Потому что они должны понимать: если на территории Украины начнутся какие-то более широкие агрессивные действия и в результате пострадают уже военнослужащие стран НАТО, то этот военный конфликт может выйти на несколько иной уровень", – объяснил он.

Похожие месседжи посылают и на Западе. Так, верховный представитель Евросоюза заявил, что из-за отсутствия оборонного альянса с Украиной ЕС не сможет оказать военную помощь в случае вторжения РФ. Однако западные страны точно окажут политическую, дипломатическую, финансовую и экономическую поддержку.

Эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, сходятся во мнении, что вторжение российских войск в Украину сейчас маловероятно. Однако они подчеркивают, что риски существуют начиная с 2014 года и в будущем их избежать не получится.

Так, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что перемещение танковых подразделений РФ вблизи границ не несет признаков готовящегося скорого наступления. В частности, по причине того, что отсутствует такой важный признак, как подготовка военной инфраструктуры.

"Вдоль границы перемещаются танковые подразделения, происходит скрытая передислокация войск. Но для того, чтобы они осуществляли какие-то активные действия, необходимо создавать запасы топлива. Нет информации о подготовке соответствующей инфраструктуры. Ни наша, ни американская разведка таких объективных данных не дает", – подчеркнул он.

Среди народных депутатов также есть сомнения, что передвижения российских войск реально связаны с подготовкой вторжения. Так, нардеп от "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что количество военных РФ сейчас не больше, чем в начале агрессии в 2014 году. Впрочем, по его словам, число военной техники увеличилось, в частности, из-за проведения осенью этого года масштабных учений "Запад-2021".

"С учетом современных технических возможностей мы должны понимать, что существенное наращивание вооруженных сил РФ возможно в течение нескольких дней. Но наша разведка постоянно мониторит ситуацию. Если будут какие-нибудь основания, мы отреагируем", – резюмировал политик.