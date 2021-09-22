Расстрел бизнесмена в Черкассах попал на видео: появились записи камер наблюдения из кафе

Обнародованы записи с камер видеонаблюдения, на которых виден момент стрельбы в бизнесмена в Черкассах. Михаил Козлов от полученных ранений скончался в больнице 22 сентября.

Соответствующие кадры обнародовало местное издание "18000". На них также видно, как стрелок бегал по улице с оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео мужчина в черной одежде и балаклаве выбегает с оружием со двора. Прохожие за момент до этого подняли руки. Затем все разбегаются, а стрелок забегает в кафе, стреляет в жертву и сразу скрывается.

Видео дня

Напомним, что убийство произошло в Черкассах 22 сентября. Мужчина ворвался в кафе "Льовская мастерская шоколада" и выстрелил в бизнесмена, который скончался уже в больнице. Также ранения получил еще один человек.

По предварительным данным, нападавших было трое, они были в одежде, похожей на форму спецназа. Затем они скрылись на автомобиле, который нашли сожженным.

В области объявили план "Сирена".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем был известен Михаил Козлов. В частности, в прошлом он якобы был связан с уголовным миром. Также у бизнесмена якобы был конфликт со "смотрящим" по городу Арамом.