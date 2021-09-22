Имел конфликт со "смотрящим" по городу: появились подробности об убитом в Черкассах бизнесмене

В убитого в Черкассах 22 сентября бизнесмена Михаила Козлова якобы был конфликт со "смотрящим" по городу Арамом, начавшийся больше года назад. А в последнее время, по данным СМИ, Козлов стал использовать охрану.

Сопровождали его около десяти мужчин спортивного телосложения, в основном бывшие и нынешние спортсмены. Об этом сообщило местное издание "Викка", ссылаясь на источники.

Правоохранительные органы ранее установили, что за Арамом стоит "вор в законе" Армен "Хохол" со Знаменки Кировоградской области, находящийся во всеукраинском розыске.

Последний с помощью "смотрящего" якобы влиял на криминальные сферы региона, в частности контролировал СИЗО областного центра. Меньше месяца назад "смотрящего" в следственном изоляторе разоблачили, после чего, предварительно, Арам сбежал в Армению.

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Незадолго до убийства Козлова – 9 сентября – на черкасской улице Крещатик люди бизнесмена и "смотрящего" Арама устроили "стрелку", написало издание.

Полиции удалось задержать нескольких участников вооруженных разборок. Двое из четырех имели отношение к Козлову, еще двое – к Араму. Что стало причиной конфликта, пока не известно.

Мужчине было 44 года. В материале "Викка" он назван "авторитетным" бизнесменом.

В реестрах Козлов записан как основатель двух организаций: ОО "Организация защиты граждан" и ООО "Сталь" (охранная фирма). Интересно, что ездил мужчина на внедорожнике с номерами OZG – аббревиатура от названия одной из его компаний.

В прокуратуре Черкасской области публиковали информацию, что Козлов был дважды судим – за изнасилование (1994 год) и вымогательство (1998-й) и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако адвокаты бизнесмена настаивали, что это не так и что мужчина получил оправдательные решения судов по своим делам.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В бизнесмена Козлова выстрелили в Черкассах в кафе "Львовская мастерская шоколада" на улице Чехова, 34. Умер он в больнице.