Имел конфликт со "смотрящим" по городу: появились подробности об убитом в Черкассах бизнесмене
В убитого в Черкассах 22 сентября бизнесмена Михаила Козлова якобы был конфликт со "смотрящим" по городу Арамом, начавшийся больше года назад. А в последнее время, по данным СМИ, Козлов стал использовать охрану.
Сопровождали его около десяти мужчин спортивного телосложения, в основном бывшие и нынешние спортсмены. Об этом сообщило местное издание "Викка", ссылаясь на источники.
Правоохранительные органы ранее установили, что за Арамом стоит "вор в законе" Армен "Хохол" со Знаменки Кировоградской области, находящийся во всеукраинском розыске.
Последний с помощью "смотрящего" якобы влиял на криминальные сферы региона, в частности контролировал СИЗО областного центра. Меньше месяца назад "смотрящего" в следственном изоляторе разоблачили, после чего, предварительно, Арам сбежал в Армению.
Незадолго до убийства Козлова – 9 сентября – на черкасской улице Крещатик люди бизнесмена и "смотрящего" Арама устроили "стрелку", написало издание.
Полиции удалось задержать нескольких участников вооруженных разборок. Двое из четырех имели отношение к Козлову, еще двое – к Араму. Что стало причиной конфликта, пока не известно.Кто такой Михаил Козлов
Мужчине было 44 года. В материале "Викка" он назван "авторитетным" бизнесменом.
В реестрах Козлов записан как основатель двух организаций: ОО "Организация защиты граждан" и ООО "Сталь" (охранная фирма). Интересно, что ездил мужчина на внедорожнике с номерами OZG – аббревиатура от названия одной из его компаний.
В прокуратуре Черкасской области публиковали информацию, что Козлов был дважды судим – за изнасилование (1994 год) и вымогательство (1998-й) и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако адвокаты бизнесмена настаивали, что это не так и что мужчина получил оправдательные решения судов по своим делам.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В бизнесмена Козлова выстрелили в Черкассах в кафе "Львовская мастерская шоколада" на улице Чехова, 34. Умер он в больнице.
В заведении находились охранники предпринимателя и посетители. Ранен был еще один человек.
Предварительно, в заведение зашли трое человек в одежде, похожей на форму спецназа. Кто-то крикнул: "Всем лежать, работает СБУ!" – после чего прозвучали выстрелы.
Киллеры выбежали на улицу, сели в автомобиль Skoda и скрылись. Авто позже нашли в районе "Долины роз".
В области объявлен план "Сирена", преступников разыскивают.