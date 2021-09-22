В Черкассах застрелили известного бизнесмена. Фото, видео и все подробности

В Черкассах 22 сентября застрелили местного бизнесмена Михаила Козлова. Мужчина получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение.

Инцидент произошел утром среды в центре города по улице Байды-Вишневецкого, 32. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что неизвестный мужчина совершил выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Skoda в неизвестном направлении.

Раненого доставили в Третью городскую больницу, где от полученных трав он умер. Впоследствии стало известно, что это известный в городе бизнесмен Михаил Козлов.

В то же время следствие продолжается. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителя на территории Черкасс и области ввели в действие оперативный план "Сирена". Местопребывание злоумышленника устанавливается.

По факту преступления полиция Черкасс открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Михаил Козлов был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и частной охранной фирмы "Сталь".

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