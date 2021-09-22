Нападавшие были в форме спецназа: всплыли новые детали убийства бизнесмена в Черкассах

Подозреваемые в убийстве бизнесмена Михаила Козлова в Черкассах были одеты в черную военную форму, похожую на одежду спецназовцев. После стрельбы преступники скрылись с места преступления на автомобиле "Шкода".

Об этом рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По его словам, полицейские обнаружили сгоревшую машину на выезде из города. В ней лежало охотничье оружие "Сайга".

В настоящее время правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена" на территории Черкасс и области. По факту убийства открыто уголовное производство.

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"Я был на балконе. Увидел, как во дворе стал человек и выстрелил в воздух. И сразу же я услышал автоматную очередь слева (расположена кофейня, в которой была перестрелка – Ред.). Через несколько секунд увидел, как бегут трое. В балаклавах... У двух точно были автоматы... Где-то во дворах и скрылись. Это по времени заняло минуты полторы", – рассказал очевидец стрельбы.

Местные издания пишут, что Козлов был основателем общественной организации "ОЗГ" (Организованная защита граждан) и соучредителем охранного предприятия "Сталь". В прошлом погибший имел отношение к криминальной деятельности и был судим за ряд преступлений, в том числе за вымогательство.

В августе 2020 года СБУ проверяла Козлова на причастность к терроризму. А близких к бизнесмену людей называют участниками недавней стрельбы в Черкассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел во "Львовской мастерской шоколада". Двое людей ворвались в заведение и расстреляли из автомата посетителей. Раненого Козлова на частном автомобиле доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался. О судьбе других пострадавших информации нет.