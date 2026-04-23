Работал в супермаркете: появились подробности о 23-летнем парне, которого убил стрелок в Киеве. Фото и видео

Во время теракта в Киеве 18 апреля погиб 23-летний Владислав Жидков, который работал в супермаркете. Он находился на рабочем месте, когда стрелок взял посетителей магазина в заложники.

Об этом в Facebook рассказала заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской СОШ №11 Людмила Хижкина. Детали она озвучила в комментарии медиа.

По ее словам, Владислав Жидков был выпускником учебного заведения 2018 года. В школе его запомнили прилежным учеником, приветливым, добрым и общительным юношей.

"Мы помним Влада как прилежного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически", – рассказала женщина.

В учебном заведении сообщили, что известие о его гибели стало тяжелым ударом для школьного сообщества. Коллектив школы выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, дворник, который умер 20 апреля от ранений, полученных в результате теракта в Киеве закрыл собой ребенка от стрелка. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Также OBOZ.UA сообщал, в субботу, 18 апреля, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

