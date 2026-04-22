Закрыл собой ребенка от стрелка: появились новые подробности о мужчине, который умер от ранений в результате теракта в Киеве

Дворник, который умер 20 апреля от ранений, полученных в результате теракта в Киеве закрыл собой ребенка от стрелка. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Видео дня

Об этом сообщили медиа. Киевлянин всегда помогал людям и мечтал после войны отпраздновать победу вместе с соседями.

Что известно

Так, на обнародованных в соцсетях видео можно увидеть, когда злоумышленник во дворе дома открыл огонь по ребенку, к нему подбежал местный дворник Александр Григорьевич – он закрыл мальчика собой и сам попал под пули.За жизнь мужчины более суток боролись медики, однако из-за тяжелых ранений спасти его не удалось.

По словам местных жителей, Александр Григорьевич всегда улыбался людям и очень любил детей, а при случае помогал окружающим. В частности, мужчина за свой счет посадил во дворе дома, где он работал, елки, а накануне новогодних праздников украшал их конфетами.

Он мечтал, что после окончания войны смастерит стол вдоль всего дома и отпразднует победу вместе с соседями. У мужчины остался котик, который теперь одиноко бродит по подъездам – жильцы пообещали ухаживать за ним.

Теракт на Демеевке

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

В столице в понедельник, 20 апреля, впервые смогли увидеться 12-летний мальчик и его мать, которые были ранены в результате теракта в Киеве 18 апреля. Медики отметили, что это важный момент, не только с медицинской, но и с психологической точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, следствие проверяет все контакты злоумышленника, которой совершил теракт в Голосеевском районе Киева 18 апреля, и возможные связи, в частности с представителями РФ. У нападающего изъят телефон, в котором содержатся аудио и видеофайлы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!