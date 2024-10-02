Псевдоактивисту Стахиву избрали меру пресечения: его подозревают в мошенничестве и распространении информации о размещении ВСУ

Суд арестовал львовского псевдоактивиста Остапа Стахива на 60 суток. Права внести залог у подозреваемого нет, он должен находиться под стражей.

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Соответствующее решение 2 октября принял Галицкий районный суд Львова. "Суспільне" отметило: меру пресечения избрали с пятой попытки.

На первые два заседания, 25 и 27 сентября, Стахив не явился (его вместе с адвокатом вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве). В третий раз, 30 сентября, меру пресечения не выбрали, потому что суд объявил о перерыве из-за ходатайства адвокатов Стахива об отводе судьи (в итоге его не удовлетворили). 1 октября "активист" подал новые ходатайства об отводе следователя, прокурора и судьи.

Напомним: в доме Стахива провели обыски 25 сентября. Тогда же гражданину сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество);

– ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Украинец своей вины не признает и утверждает, что дело якобы сфабриковано.

39-летний Стахив родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году он начал заниматься политикой, затем создал несколько общественных организаций и устраивал протесты. В частности, антивакцинатор совершал провокации в ковид-отделениях больниц.

В 2023 году Стахив занимался выдачей фальшивых удостоверений журналистов.

В СБУ сообщали: на своих платных онлайн-курсах "журналистики" псевдоактивист, кроме прочего, учил последователей противодействовать мобилизации в Украине.

По информации правоохранителей, во время одного из прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений Сил обороны, чем подверг воинов опасности.

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