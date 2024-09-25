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Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту

Ольга Ганюкова
Расследования
3 минуты
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Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении псевдоактивисту Остапу Стахиву, который выдавал фальшивые удостоверения журналистов. Его обвиняют в мошенничестве по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

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Об этом сообщили в Нацполиции и СБУ. Там не называют фамилию подозреваемого, но, по данным источников OBOZ.UA, речь идет об Остапе Стахиве.

Как отметили правоохранители, 39-летний "руководитель" газеты, не имевшей должной аккредитации, проводил платные курсы для желающих стать журналистами. На этих курсах он среди прочего учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость обучения составляла 7 тысяч гривен, а слушатели должны были перевести деньги на счет правозащитной организации, учредителем которой также был Стахов.

Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту
Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту

По завершению курсов, участники вместо обещанного международного документа получали журналистские удостоверения не имеющей законной аккредитации газеты. По данным OBOZ.UA, речь идет о газете "Галицкие известия".

Дело расследуют следователи Львовского районного управления полиции №1 в сотрудничестве со Службой безопасности Украины во Львовской области и под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры. Правоохранители задокументировали несколько случаев незаконной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения); 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Во время обыска в доме и автомобили подозреваемого были изъяты телефоны, ноутбуки, фейковые удостоверения, документы общественных организаций и выписки из банковских счетов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Известно, что Остап Стахов также фигурирует в уголовном производстве СБУ по распространению пророссийских нарративов.

Стоит отметить, что сегодня стало известно, что Нацполиция вместе с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который занимался выдачей фиктивных журналистских удостоверений.

Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту
Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту

До 2022 года львовский активист Остап Стахов был известен как лидер антивакцинаторского движения. Во время пандемии он утверждал, что COVID-19 не существует. Также он заявлял, что ООН будто бы давно работает над уменьшением населения планеты, придумывая для этого новые методы.

В ноябре 2021 года СБУ объявила ему подозрение в "взрывной деятельности во время пандемии", после чего он был задержан. Однако, несмотря на подозрения в связях с Россией, в январе 2022 года Стахиву удалось выйти на свободу, и он начал кампанию против ТЦК и мобилизации. Он и его приверженцы создали широкую сеть последователей, которые своей деятельностью фактически блокировали работу государственных учреждений и ТЦК.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли многие оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

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