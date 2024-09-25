Выдавал фиктивные удостоверения журналиста: Нацполиция сообщила о подозрении псевдоактивисту

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении псевдоактивисту Остапу Стахиву, который выдавал фальшивые удостоверения журналистов. Его обвиняют в мошенничестве по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

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Об этом сообщили в Нацполиции и СБУ. Там не называют фамилию подозреваемого, но, по данным источников OBOZ.UA, речь идет об Остапе Стахиве.

Как отметили правоохранители, 39-летний "руководитель" газеты, не имевшей должной аккредитации, проводил платные курсы для желающих стать журналистами. На этих курсах он среди прочего учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость обучения составляла 7 тысяч гривен, а слушатели должны были перевести деньги на счет правозащитной организации, учредителем которой также был Стахов.

По завершению курсов, участники вместо обещанного международного документа получали журналистские удостоверения не имеющей законной аккредитации газеты. По данным OBOZ.UA, речь идет о газете "Галицкие известия".

Дело расследуют следователи Львовского районного управления полиции №1 в сотрудничестве со Службой безопасности Украины во Львовской области и под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры. Правоохранители задокументировали несколько случаев незаконной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения); 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Во время обыска в доме и автомобили подозреваемого были изъяты телефоны, ноутбуки, фейковые удостоверения, документы общественных организаций и выписки из банковских счетов.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Известно, что Остап Стахов также фигурирует в уголовном производстве СБУ по распространению пророссийских нарративов.

Стоит отметить, что сегодня стало известно, что Нацполиция вместе с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который занимался выдачей фиктивных журналистских удостоверений.

До 2022 года львовский активист Остап Стахов был известен как лидер антивакцинаторского движения. Во время пандемии он утверждал, что COVID-19 не существует. Также он заявлял, что ООН будто бы давно работает над уменьшением населения планеты, придумывая для этого новые методы.

В ноябре 2021 года СБУ объявила ему подозрение в "взрывной деятельности во время пандемии", после чего он был задержан. Однако, несмотря на подозрения в связях с Россией, в январе 2022 года Стахиву удалось выйти на свободу, и он начал кампанию против ТЦК и мобилизации. Он и его приверженцы создали широкую сеть последователей, которые своей деятельностью фактически блокировали работу государственных учреждений и ТЦК.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли многие оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

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