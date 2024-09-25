Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

Нацполиция вместе с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, занимавшегося выдачей фиктивных журналистских удостоверений. Как стало известно из собственных источников OBOZ.UA, речь идет о 39-летнем Остапе Стахиве.

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Как сообщили в Национальной полиции Украины, правоохранители фиксируют его мошеннические действия. Детали будут предоставлены после завершения следственных действий.

Отметим, что до 2022 года львовский активист Остап Стахив был известен как лидер антивакцинаторского движения. Во время пандемии он утверждал, что COVID-19 не существует. Также он заявлял, что ООН будто бы давно работает над уменьшением населения планеты, придумывая для этого новые методы.

В ноябре 2021 года СБУ объявила ему подозрение во "взрывной деятельности во время пандемии", после чего он был задержан. Однако, несмотря на подозрения в связях с Россией, в январе 2022 года Стахиву удалось выйти на свободу и он начал кампанию против ТЦК и мобилизации. Он и его приверженцы создали широкую сеть последователей, которые своей деятельностью фактически блокировали работу государственных учреждений и ТЦК.

Что известно о Стахиве?

39-летний провокатор Остап Стахив родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году, будучи студентом Львовского аграрного университета, он возглавил Жидачевскую районную организацию партии "Свобода". В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списку этой партии, но был снят с регистрации из-за того, что не указал место работы.

В 2008 году Стахив покинул "Свободу" и возглавил Львовскую ячейку "Украинской партии", начав организовывать разнообразные акции в поддержку "прав простых людей".

В 2010 году "Украинская партия" обвинила его в продаже мест в партийных списках и исключила из рядов за "мошеннические и авантюристические действия, присвоение средств организации и продажу мест в партийном списке".

В 2013 году Стахив пытался попасть во Львовский областной совет от Городокского района как кандидат от Украинской республиканской партии.

В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва как самовыдвиженец по 117-му округу Львова.

В 2017-2018 годах Стахив читал лекции студентам-медикам в Ивано-Франковске, выступал против застройщиков и прокуроров и перекрывал дороги. В 2019 году он снова безуспешно пытался попасть в парламент.

Однако настоящую популярность в Украине Стахив получил во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Он утверждал, что болезнь выдумана, призывал не вакцинироваться и не носить маски. Стахив основал ОО "Права человека", объявил себя "народным мэром Львова" и начал раздавать журналистские удостоверения всем желающим. Он использовал этот документ для провокаций в больницах, отделениях полиции и детсадах.

В 2020 году Стахив также попытался баллотироваться на должность мэра Львова. Он также поддерживал хмельницкого провокатора и представителя ОПЗЖ Виктора Викарчука, который планировал создать фейковый городской совет. Его соратницей в борьбе против вакцинации стала Елена Фаист, признавшаяся, что получает финансирование из России. Стахив также дружил с херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым и поддерживает пророссийского антивакцинатора из Николаевской области Александра Надёжу.

Осенью 2021 года Стахив организовал масштабную акцию антивакцинаторов в Киеве, на которую людей свозили автобусами.

6 ноября 2021 года СБУ сообщила Стахиву подозрение в попытке свергнуть конституционный строй в Украине. Следствие выявило доказательства, что антивакцинаторское движение в Украине поддерживалось российскими спецслужбами. СБУ обнародовала фрагменты переписок Стахива и его приверженцев в Viber, где обсуждались планы терактов и захват власти в Украине. На судебное заседание по поддержке Стахива приходил предатель Кирилл Стремоусов.

В январе 2022-го Стахив вышел из СИЗО – якобы поклонники собрали на его залог почти 1 млн грн.

В 2022 году Стахив в своих видео заявлял, что ТЦК "похищают и пытают людей". Он утверждал, что эти центры якобы не имеют официальной регистрации, ссылаясь на решение Верховного суда. Стахив также руководит несколькими закрытыми группами Viber и Telegram, где распространяются подобные тезисы.

В 2023 году он основал новую общественную организацию – "Объединение правозащитников Украины". Ее членам Стахив выдавал так называемые "международные удостоверения правозащитников", которые не имеют юридической силы. По словам Стахива, эти документы "защищают" владельцев от действий полиции, ТЦК и других органов.

В 2024 году команда Стахива активно путешествовала по селам, занимаясь "освобождением людей из плена ТЦК". В частности, в конце января 2024 года его группа приехала в город Березно Ривненской области, чтобы "освободить" местного жителя Василия Плескача из рук ТЦК.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

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