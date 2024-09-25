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Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

Иванна Шепель
Расследования
4 минуты
1,5 т.
Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

Нацполиция вместе с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, занимавшегося выдачей фиктивных журналистских удостоверений. Как стало известно из собственных источников OBOZ.UA, речь идет о 39-летнем Остапе Стахиве.

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Как сообщили в Национальной полиции Украины, правоохранители фиксируют его мошеннические действия. Детали будут предоставлены после завершения следственных действий.

Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

Отметим, что до 2022 года львовский активист Остап Стахив был известен как лидер антивакцинаторского движения. Во время пандемии он утверждал, что COVID-19 не существует. Также он заявлял, что ООН будто бы давно работает над уменьшением населения планеты, придумывая для этого новые методы.

В ноябре 2021 года СБУ объявила ему подозрение во "взрывной деятельности во время пандемии", после чего он был задержан. Однако, несмотря на подозрения в связях с Россией, в январе 2022 года Стахиву удалось выйти на свободу и он начал кампанию против ТЦК и мобилизации. Он и его приверженцы создали широкую сеть последователей, которые своей деятельностью фактически блокировали работу государственных учреждений и ТЦК.

Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста
Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

Что известно о Стахиве?

39-летний провокатор Остап Стахив родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году, будучи студентом Львовского аграрного университета, он возглавил Жидачевскую районную организацию партии "Свобода". В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списку этой партии, но был снят с регистрации из-за того, что не указал место работы.

В 2008 году Стахив покинул "Свободу" и возглавил Львовскую ячейку "Украинской партии", начав организовывать разнообразные акции в поддержку "прав простых людей".

В 2010 году "Украинская партия" обвинила его в продаже мест в партийных списках и исключила из рядов за "мошеннические и авантюристические действия, присвоение средств организации и продажу мест в партийном списке".

В 2013 году Стахив пытался попасть во Львовский областной совет от Городокского района как кандидат от Украинской республиканской партии.

В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва как самовыдвиженец по 117-му округу Львова.

В 2017-2018 годах Стахив читал лекции студентам-медикам в Ивано-Франковске, выступал против застройщиков и прокуроров и перекрывал дороги. В 2019 году он снова безуспешно пытался попасть в парламент.

Однако настоящую популярность в Украине Стахив получил во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Он утверждал, что болезнь выдумана, призывал не вакцинироваться и не носить маски. Стахив основал ОО "Права человека", объявил себя "народным мэром Львова" и начал раздавать журналистские удостоверения всем желающим. Он использовал этот документ для провокаций в больницах, отделениях полиции и детсадах.

Во Львове провели обыски у псевдоактивиста, выдававшего фиктивные удостоверения журналиста

В 2020 году Стахив также попытался баллотироваться на должность мэра Львова. Он также поддерживал хмельницкого провокатора и представителя ОПЗЖ Виктора Викарчука, который планировал создать фейковый городской совет. Его соратницей в борьбе против вакцинации стала Елена Фаист, признавшаяся, что получает финансирование из России. Стахив также дружил с херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым и поддерживает пророссийского антивакцинатора из Николаевской области Александра Надёжу.

Осенью 2021 года Стахив организовал масштабную акцию антивакцинаторов в Киеве, на которую людей свозили автобусами.

6 ноября 2021 года СБУ сообщила Стахиву подозрение в попытке свергнуть конституционный строй в Украине. Следствие выявило доказательства, что антивакцинаторское движение в Украине поддерживалось российскими спецслужбами. СБУ обнародовала фрагменты переписок Стахива и его приверженцев в Viber, где обсуждались планы терактов и захват власти в Украине. На судебное заседание по поддержке Стахива приходил предатель Кирилл Стремоусов.

В январе 2022-го Стахив вышел из СИЗО – якобы поклонники собрали на его залог почти 1 млн грн.

В 2022 году Стахив в своих видео заявлял, что ТЦК "похищают и пытают людей". Он утверждал, что эти центры якобы не имеют официальной регистрации, ссылаясь на решение Верховного суда. Стахив также руководит несколькими закрытыми группами Viber и Telegram, где распространяются подобные тезисы.

В 2023 году он основал новую общественную организацию – "Объединение правозащитников Украины". Ее членам Стахив выдавал так называемые "международные удостоверения правозащитников", которые не имеют юридической силы. По словам Стахива, эти документы "защищают" владельцев от действий полиции, ТЦК и других органов.

В 2024 году команда Стахива активно путешествовала по селам, занимаясь "освобождением людей из плена ТЦК". В частности, в конце января 2024 года его группа приехала в город Березно Ривненской области, чтобы "освободить" местного жителя Василия Плескача из рук ТЦК.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

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