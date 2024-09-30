Суд третий раз не смог избрать меру пресечения псевдоактивисту Стахиву: его подозревают в мошенничестве и препятствии деятельности ВСУ

Галицкий районный суд Львова 30 сентября не избрал меру пресечения местному псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву из-за ходатайства об отводе судьи. Деятеля подозревают в мошенничестве и препятствовании законной деятельности ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Суспільне Львів". Меру пресечения фигуранту не могут избрать уже третий раз после того, как Нацполиция известила ему о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса.

По данным СМИ, заседание в понедельник началось в 10:25. Стахив пришел в зал суда и подал ходатайство об отводе судьи.

"Поскольку у нас подозреваемый подал заявление об отводе судьи, тогда разъясняю всем участникам, что продолжать рассмотрение мы не можем. На этом в сегодняшнем судебном заседании объявляется перерыв", – заявил судья.

После суд больше не собрался. Примечательно, что Стахива дважды вызывали в судебную инстанцию – 25 сентября и 27 сентября. В обоих случаях антивакцинатор не приходил на заседание, потому что его вместе с адвокатом вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве.

В последнее время псевдоактивист занимался выдачей фальшивых удостоверений журналистов. В среду, 25 сентября, работники Нацполиции и СБУ провели обыски в его доме. В тот же день правоохранители сообщили Стахиву о подозрении в мошенничестве (ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК).

Как сообщал OBOZ.UA, 39-летний провокатор Остап Стахив родом из Ходорова Львовской области в 2005 году начал заниматься политикой: возглавлял организацию одной из партий, а через несколько лет баллотировался в Верховную Раду. Затем он создал несколько общественных организаций и устраивал протесты на разную тематику, в частности совершал провокации в ковид-отделениях больниц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!