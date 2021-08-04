Пропавшую после вечеринки с друзьями в Харькове девушку нашли мертвой. Фото и все подробности

В Харьковской области 4 августа нашли мертвой Викторию Лукашову, которая 18 июля пропала после отдыха на Вяловском водохранилище. Тело 22-летней харьковчанки обнаружили на этом же водоеме.

О трагической вести сообщили местные Telegram-каналы. Они сослались на данные от отрядов, занимавшихся поисками пропавшей, особой приметой которой называли татуировку розы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Поступила информация из поисковых отрядов, что пропавшая на Водобуде девушка, найдена мертвой. Всплыла около часа назад", – написали в сети в 14:30.

В другом местном соцсообществе отметили, что на место выехали волонтеры, чтобы раздобыть больше информации.

"Девушка с татуировкой розы обнаружена. Полчаса назад ее тело всплыло на Вяловском водохранилище... Покойся с миром, Виктория", – добавили в сообщении.

Напомним: Виктория Лукашова приехала на базу отдыха "Аква" в село Русские Тишки 18 июля, чтобы кататься на катамаране по Вяловском водохранилище.

Девушка отдыхала в компании из восьми человек, которые каталась на двух катамаранах. По словам очевидцев, она якобы не удержалась и упала в воду. После этого ее два дня искали водолазы, но так и не нашли.

Также сообщалось, якобы Виктория из неблагополучной семьи и ее матери "все равно", что дочь исчезла.

Справка: Вяловское водохранилище – небольшой русловый водоем на реке Вялый, расположенный в Харьковском районе Харьковской области. Его объем – 10 млн куб. м, площадь составляет 1,74 кв. км. Длина водохранилища 5 км, максимальная ширина 0,6 км.

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