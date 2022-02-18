Главари "ДНР" и "ЛНР" записали свои обращения об "эвакуации" еще два дня назад

Марина Погорилко
Расследования
3 минуты
7,7 т.
Обращение главарей 'ЛДНР' записали за двое суток до публикации
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Видеообращение главарей "Л/ДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина были записаны еще за двое суток до публикации – 16 февраля. То есть, еще до того, как, по версии Российской Федерации, 17 февраля "Украина начала атаку".

Такую деталь обнаружил экс-лидер одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко. По его словам, это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения является заранее запланированной операцией российских оккупантов.

Стерненко подчеркнул, что они заранее подготовились ко всем событиям.

Видео Пасечника записано за двое суток до публикации
Видео дня

Видео Пушилина записано за сутки до обстрелов и за 2 суток до так называемой "эвакуации" людей с оккупированных территорий в Россию.

Стерненко отметил интересную деталь – в случае с Пасечником удалось извлечь из метаданных название папки, где его хранили – "Бросок мангуста". Он напомнил, что операцию с похожим названием проводили в США для создания повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро.

"Интересное совпадение", – заметил активист.

Папка с видео Стерненко называлась "Бросок мангуста"

Он напомнил, что именно такую конечную цель озвучивали США – поставить в Украине "марионеточное правительство".

А вот видео с Пушилиным хранилось в обычной папке: "\C:\Users\Admin\Documents\Adobe\Premiere Pro\8.0\Adobe Premiere Pro Auto-Save\Untitled.prproj".

Папка с видео Пушилина имела обычное название

Отметим, что стратегия "Мангуста" состоит в нескольких ложных выпадах, после которых следует нападение. Он действует по заготовленному плану, в котором заложены два хода, а не по факту событий:

  1. формирование определенного состояния у змеи (запутывание, усталость ), чтобы реакция становилось более предсказуемой, это достигается ложными выпадами;

  2. когда жертва уже созрела, а мангуст это видит уже по реакции змеи, что она не поспевает за ним, делает уже настоящий выпад.

В странах Запада уже стало известно, что видео главарей "Л/ДНР" о срочной эвакуации было фейком, поскольку записано еще 16 февраля. Как отметили в Twitter BNO News, это "вызывает вопрос".

О фейковом видео главарей стало известно на Западе

Напомним: в пятницу Пушилин заявил, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию РФ, отметив, что их уже ждут в Ростовской области. Главарь "успокоил" население, что договорился с руководством РФ об эвакуации.

Сразу после этого было опубликовано обращение Пасечника, который также призвал население "республики" в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Кроме того, он заявил, что мужчины должны брать в руки оружие, поскольку ВСУ "планируют прорыв".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

По состоянию на 21:00 первые автобусы с эвакуированным населением уже прибыли в Ростовскую область России. OBOZREVATEL следит за происходящим на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • оккупанты на Донбассе готовят провокацию для того, чтобы обвинить Украину в агрессии. Так называемые вооруженные силы "ДНР" в оккупированной Горловке хотят обвинить ВСУ в минировании на заводе "Стирол" мест хранения аммиака;

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций Украина не планирует. Также на Донбасс 19 февраля отправятся министры и нардепы.

Эвакуация из "ДНР" и "ЛНР"Война на ДонбассеДНРтеррористы "ДНР"ЛНРСергей СтерненкоДенис ПушилинЛеонид Пасечник