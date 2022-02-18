Главари "ДНР" и "ЛНР" записали свои обращения об "эвакуации" еще два дня назад

Видеообращение главарей "Л/ДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина были записаны еще за двое суток до публикации – 16 февраля. То есть, еще до того, как, по версии Российской Федерации, 17 февраля "Украина начала атаку".

Такую деталь обнаружил экс-лидер одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко. По его словам, это важное доказательство того, что и обстрелы 17 февраля, и принудительное перемещение населения является заранее запланированной операцией российских оккупантов.

Стерненко подчеркнул, что они заранее подготовились ко всем событиям.

Видео дня

Видео Пушилина записано за сутки до обстрелов и за 2 суток до так называемой "эвакуации" людей с оккупированных территорий в Россию.

Стерненко отметил интересную деталь – в случае с Пасечником удалось извлечь из метаданных название папки, где его хранили – "Бросок мангуста". Он напомнил, что операцию с похожим названием проводили в США для создания повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро.

"Интересное совпадение", – заметил активист.

Он напомнил, что именно такую конечную цель озвучивали США – поставить в Украине "марионеточное правительство".

А вот видео с Пушилиным хранилось в обычной папке: "\C:\Users\Admin\Documents\Adobe\Premiere Pro\8.0\Adobe Premiere Pro Auto-Save\Untitled.prproj".

Отметим, что стратегия "Мангуста" состоит в нескольких ложных выпадах, после которых следует нападение. Он действует по заготовленному плану, в котором заложены два хода, а не по факту событий:

формирование определенного состояния у змеи (запутывание, усталость ), чтобы реакция становилось более предсказуемой, это достигается ложными выпадами; когда жертва уже созрела, а мангуст это видит уже по реакции змеи, что она не поспевает за ним, делает уже настоящий выпад.

В странах Запада уже стало известно, что видео главарей "Л/ДНР" о срочной эвакуации было фейком, поскольку записано еще 16 февраля. Как отметили в Twitter BNO News, это "вызывает вопрос".

Напомним: в пятницу Пушилин заявил, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию РФ, отметив, что их уже ждут в Ростовской области. Главарь "успокоил" население, что договорился с руководством РФ об эвакуации.

Сразу после этого было опубликовано обращение Пасечника, который также призвал население "республики" в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Кроме того, он заявил, что мужчины должны брать в руки оружие, поскольку ВСУ "планируют прорыв".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

По состоянию на 21:00 первые автобусы с эвакуированным населением уже прибыли в Ростовскую область России. OBOZREVATEL следит за происходящим на Донбассе.

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