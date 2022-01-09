Приревновал и сжег два автомобиля: следователи Белоцерковщины сообщили о подозрении жителю Ракитного

В течение недели житель поселка Ракитное Белоцерковского района на Киевщине сжег два автомобиля. Последние принадлежали знакомым его жены; причиной таких поступков стала ревность.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Как говорится в сообщении, в 05:00 утром 30 декабря 2021 года правоохранителям поступила информация о том, что в Ракитном возле многоэтажки горит Mercedes.

В тот же день полицейские установили личность правонарушителя – им оказался 38-летний житель поселка, работающий на строительстве.

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Ему сообщили о подозрении в поджоге и обратились в суд для заключения его под стражу. Однако суд избрал ему другую меру пресечения и подозреваемый вернулся домой.

Уже 4 января 2022 года правоохранители получили сообщение о возгорании Daimler-Benz 209 в во дворе одного из частных домов Ракитного.

Оказалось, что к поджогу причастен тот же мужчина. Он поджигал машины мужчин, с которыми общалась его жена.

Ревнивый мужчина признал свою вину и рассказал, что с женой они уже давно не живут вместе, а машины поджигал, чтобы привлечь ее внимание. "В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель", – рассказали в полиции.

Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Мужчина все же был заключен под стражу с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области мужчина поджег дом водителя, который в 2019 году сбил его ребенка. За это суд обязал поджигателя выплатить штраф в размере 20 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобили местного журналиста и его жены. Мужчина связывает поджег со своей профессиональной деятельностью.

А в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом мужчина поджег дом гражданской жены. Когда прибыли правоохранители, он угрожал расправиться с ними, взорвав гранату.