Приревновал и сжег два автомобиля: следователи Белоцерковщины сообщили о подозрении жителю Ракитного
В течение недели житель поселка Ракитное Белоцерковского района на Киевщине сжег два автомобиля. Последние принадлежали знакомым его жены; причиной таких поступков стала ревность.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Как говорится в сообщении, в 05:00 утром 30 декабря 2021 года правоохранителям поступила информация о том, что в Ракитном возле многоэтажки горит Mercedes.
В тот же день полицейские установили личность правонарушителя – им оказался 38-летний житель поселка, работающий на строительстве.
Ему сообщили о подозрении в поджоге и обратились в суд для заключения его под стражу. Однако суд избрал ему другую меру пресечения и подозреваемый вернулся домой.
Уже 4 января 2022 года правоохранители получили сообщение о возгорании Daimler-Benz 209 в во дворе одного из частных домов Ракитного.
Оказалось, что к поджогу причастен тот же мужчина. Он поджигал машины мужчин, с которыми общалась его жена.
Ревнивый мужчина признал свою вину и рассказал, что с женой они уже давно не живут вместе, а машины поджигал, чтобы привлечь ее внимание. "В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель", – рассказали в полиции.
Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
Мужчина все же был заключен под стражу с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области мужчина поджег дом водителя, который в 2019 году сбил его ребенка. За это суд обязал поджигателя выплатить штраф в размере 20 тысяч гривен.
Также сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобили местного журналиста и его жены. Мужчина связывает поджег со своей профессиональной деятельностью.
А в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом мужчина поджег дом гражданской жены. Когда прибыли правоохранители, он угрожал расправиться с ними, взорвав гранату.