Поджег дом жены и угрожал гранатой: на Киевщине полицейские предотвратили трагедию. Фото

В пятницу, 20 августа, под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка полиция задержала 34-летнего мужчину, который поджег дом своей гражданской жены. Когда за ним пришли правоохранители, он порывался расправиться с ними, угрожая взорвать гранату.

Об инциденте сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Он рассказал о спецоперации, которую пришлось провести правоохранителям, чтобы задержать злоумышленника, и опубликовал соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Около 14 часов в полицию поступило сообщение, что в селе Чайки горит частный дом. Правоохранители установили, что к поджогу может быть причастен муж хозяйки. Однако в то время его в селе уже не было – он скрывался у родственников.

Видео дня

Когда полицейские пришли во двор его родственников, злоумышленник начал им угрожать гранатой.

"Брошу гранату! Только попробуйте войти!", – кричал он, выглядывая в окно.

Полицейские среагировали мгновенно.

"На территории Бучанского района мы ввели полицейскую спецоперацию, максимально оперативно подтянули бойцов полка полиции особого назначения и корпуса оперативно-внезапного действия. Меньше минуты понадобилось спецназовцам, чтобы войти в дом и задержать наглеца. Ни одного пострадавшего нет", – рассказал Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Буковине мужчина поджег дом со своей 4-летней племянницей. Матери удалось вынести ребенка из здания пылала.