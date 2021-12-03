На Харьковщине мужчина устроил поджог в доме водителя, который сбил его дочь и ушел от ответственности: как его наказали

Городской районный суд в Изюме Харьковской области вынес приговор по делу о пожаре в жилом доме. Фигурант приговорен к штрафу в 20 400 гривен. Вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

Мужчина своей вины не признал, пишет Newsroom со ссылкой на Единый реестр государственных судебных решений. Однако при рассмотрении дела выяснилось, что в 2019 году его малолетнюю дочь сбил один из местных жителей, сотрудник Госпродпотребслужбы.

Как говорится в судебном постановлении от 28 октября 2019 года, девочка получила легкие телесные повреждения, а водителя не наказали. Тогда отец начал угрожать ему по телефону.

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2 марта 2020 года произошел пожар – у дверей одной из квартир вылили и подожгли горючую жидкость. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину нашли и обвинили в хулиганстве.

Напомним, в ночь на 12 ноября в Одессе произошел сильный пожар в супермаркете. По предварительным данным спасательной службы, причиной возгорания мог стать поджог неустановленным лицом. Очевидцы утверждали, что при возгорании произошел взрыв в зоне с генератором.

На Киевщине задержан гражданин, который может быть причастен к поджогам автомобилей в поселке Крюковщина на Киевщине. Злоумышленника наняла бизнес-партнерша одной из пострадавших из-за того, что они не смогли поделить салон красоты.

Первый инцидент произошел 13 июля. Тогда автомобиль пострадавшей тоже полностью сгорел. Второй – 23 сентября, когда сгорели пять машин и еще одна получила повреждения. Поджигателем оказался 33-летний житель столицы. Личности его подельников установлены – их разыскивают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Кривом Роге загорелась елка. В соцсетях местные жители утверждают, что ее подожгла пожилая женщина.