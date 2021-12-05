В Ужгороде сожгли авто журналиста и его жены: он связывает поджег с профессиональной деятельностью. Фото

Сегодня в Ужгороде около 5 утра сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене. В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebok.

"Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства "ЗИДО", членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ", – уточнил глава союза журналистов.

Томиленко сообщил о том, что на место инцидента оперативно приехали спасатели и представители полиции, в своих показаниях журналист также указал единственной возможной причиной свою профессиональную деятельность.

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"Национальный союз журналистов Украины осуждает агрессивное преступление, которое является актом запугивания закарпатских журналистов. Союз выражает свою солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию", – написал Сергей Томиленко.

Томиленко напомнил, что в то же время в украинских журналистов есть основания быть в чрезвычайной тревоге - нерасследованы случаи поджога авто журналиста Сергея Гузя из Каменского, поджог редакции издания "Альтернатива" Романа Варшанидзе в Овидиополе, поджог редакции местной газеты в Самборе, поджег авто Екатерине Дулапчей, директору издания "Инсайдер Медиа"...