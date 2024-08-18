Прибыло на украинский берег: в Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека. Видео

Очередное тело человека обнаружили в Тисе на границе с Румынией. Течением его несло к украинскому берегу.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело достали из воды. Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги.

Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, проводятся мероприятия по установлению личности.

"В очередной раз призываем избегать рисков, представляющих опасность жизни и здоровью!" – говорится в сообщении ГПСУ.

Ранее в Тисе нашли утопленника с документами, пропавшим в середине июля в Карпатах. Им оказался Александр Гашевский, 20-летний студент Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

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