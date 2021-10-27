Предлагают огромные деньги: активист рассказал, как родители виновника ДТП в Харькове хотят спасти его от наказания. Видео
Родители виновника ДТП в Харькове Николая Харьковского ищут способы, как спасти сына от наказания. В частности, они пытаются подкупить пассажиров автомобиля Infiniti, чтобы они взяли вину на себя.
Об этом сообщил в Instagram руководитель организации "Хантерс-Харьков" Станислав Жадан. Он сослался на сестру одного из пострадавших в аварии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Чтобы вы понимали ущербность виновников этого ДТП, мы вышли на связь с сестрой одного из ребят, который находился в машине… На сколько нам известно, предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров этой машины взял вину на себя вместо водителя", – рассказал Жадан.
Парней просят заявить, что за рулем якобы был кто-то из них, а не Харьковский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на обнародованных в сети кадрах видно, как вечером 26 октября Infiniti на огромной скорости на красный сигнал светофора несется в сторону аэропорта. В это время на свой зеленый сигнал светофора перекресток пересекают другие машины, в одну из них – Chevrolet Aveo – влетает автотомобиль.
Водитель Infiniti – несовершеннолетний Николай Харьковский, 2005 года рождения. Пассажирами были 20-летний Михаил Баранов, 19-летний Валерий Карякин и 16-летняя Елизавета Дусик (сидела на переднем сиденье).
Виновник смертельного ДТП хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.
Отец Харьковского работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.