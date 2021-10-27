Предлагают огромные деньги: активист рассказал, как родители виновника ДТП в Харькове хотят спасти его от наказания. Видео

Родители виновника ДТП в Харькове Николая Харьковского ищут способы, как спасти сына от наказания. В частности, они пытаются подкупить пассажиров автомобиля Infiniti, чтобы они взяли вину на себя.

Об этом сообщил в Instagram руководитель организации "Хантерс-Харьков" Станислав Жадан. Он сослался на сестру одного из пострадавших в аварии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы вы понимали ущербность виновников этого ДТП, мы вышли на связь с сестрой одного из ребят, который находился в машине… На сколько нам известно, предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров этой машины взял вину на себя вместо водителя", – рассказал Жадан.

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Парней просят заявить, что за рулем якобы был кто-то из них, а не Харьковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на обнародованных в сети кадрах видно, как вечером 26 октября Infiniti на огромной скорости на красный сигнал светофора несется в сторону аэропорта. В это время на свой зеленый сигнал светофора перекресток пересекают другие машины, в одну из них – Chevrolet Aveo – влетает автотомобиль.