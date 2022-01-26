Позвали на застолье и убили: на Запорожье компания устроила расправу над мужчиной ради денег. Фото и видео

В городе Орехов Запорожской области двое злоумышленников убили 52-летнего мужчину и спрятали его тело в выгребной яме. После совершенного преступники забрали ценные вещи погибшего, в том числе автомобиль, и скрылись.

Соседка убитого заметила неладное и сообщила правоохранителям. В результате подозреваемые спустя несколько дней были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина 1969 года рождения пропал еще 20 января. В тот день его соседка заметила, что его двор и дом открыты, в помещении разбросаны вещи, при этом самого хозяина она не видела. Прибыв на место вызова полицейские выяснили, что произошло преступление.

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Уже 22 января оба злоумышленника 1981 и 1992 годов рождения были задержаны. Они признались в содеянном и во время проведения следственных действий указали место, где скрыли тело своей жертвы.

В рамках досудебного расследования уголовного производства установлено, что преступление было совершено 18 января. По предварительным данным, злоумышленники выстрелил в голову своей жертве, после чего отнесли тело в дом и бросили в выгребную яму. После этого подозреваемые завладели денежными средствами и другим ценным имуществом, а также автомобилем "Фольксваген", который принадлежал умершему.

Также в Telegram-канале "Департамент уголовного розыска" уточнили, что подозреваемым было известно, что у их будущей жертвы есть большая сумма денег, поэтому они решили пригласить его на застолье, а затем убить. Потерпевший принял предложение и посетил своих будущих обидчиков. Не теряя времени один из злоумышленников произвел выстрел из строительного степлера в голову мужчине, от которого он скончался.

Мужчинам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по п.6, п.12 ч. 2 ст. 115, а именно умышленного убийства по корыстным мотивам группой лиц и по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обоим подозреваемым избрана исключительная мера пресечение в виде содержания под стражей, сроком на 60 суток.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Мальчика разыскивали пять месяцев.

Информация об исчезновении Максима появилась в сети 2 сентября 2021 года. Полиция, СМИ и волонтерские организации опубликовали фото мальчика с просьбой помочь в поиске. Однако пропал он еще в конце августа. Поиском 11-летнего Максима Самофалова, который исчез почти полгода назад в Акимовке Мелитопольского района, занимались полицейские, родственники и волонтеры. Все надеялись на лучшее, однако 17 января стало известно о гибели ребенка, которого после похищения две недели держали в подвале двое мужчин.