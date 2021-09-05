В Запорожской области загадочно пропал подросток: его ищут полиция, кинологи и нацгвардейцы. Фото

В Запорожской области пропал без вести школьник Максим Самофалов, 23 июля 2010 года рождения. Мальчик является учеником 5-го класса школы-интерната села Терпенье Мелитопольского района.

Сам ребенок проживает в пгт Акимовка, на улице Зеленой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе.

Известно, что ребенок ушел из дома 29 августа около 16:00. Мобильного телефона у него нет.

Приметы пропавшего: мальчику на вид 10-11 лет, рост около 120 см. Худощавый, волосы русые короткостриженые, глаза зеленые. Был одет в футболку черного цвета и шорты.

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В полиции отметили, что Максим может находиться в городе Мелитополь или Запорожье. В поискам ребенка привлечены бойцы Национальной гвардии и кинологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области пропал без вести 12-летний Кирилл Ворошилов. Вечером 25 августа он ушел из дома в неизвестном направлении.