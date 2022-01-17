В Запорожье задержали подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика. Фото и видео

В Запорожье правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Мальчика разыскивали пять месяцев.

Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Задержание произошло в одной из квартир Запорожья, там вероятные злоумышленники скрывались (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о ранее судимых мужчинах 1976 и 1996 годов рождения. Первый из них 9 лет находился в тюрьме за совершение тяжких преступлений. По данным следствия, в конце августа 2021 они похитили мальчика и удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

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В настоящее время им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины. Как говорится в сообщении областной полиции, решается вопрос об избрании мужчинам мер пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним: Максим Самофалов пропал 29 августа около 16:00 в поселке городского типа Акимовка. Его разыскивали пять месяцев. Все это время правоохранители не прекращали следственно-розыскные мероприятия. Закопанное тело ребенка обнаружили 17 января в погребе частного дома на территории Акимовского территориального общества. Сейчас его направили в морг для установления причин смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине полиция разыскивает пропавших без вести женщину и ее малолетнюю дочь. Они еще 31 декабря ушли из дома и до сих пор их местонахождение неизвестно.