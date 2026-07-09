Появились подробности о фигурантах дела об убийстве Березовской, которую подозревают в покушении на Ермолаева в Монако

В деле об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на Ермолаева в Монако, стали известны новые подробности о двух подозреваемых. По данным журналистов, один из них может быть действующим сотрудником Главного управления разведки, а второй — действующим или бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

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Кроме того, второй фигурант ранее служил в полиции. Такую информацию удалось выяснить журналистам одного из СМИ.

Следователи напомнили, что 7 июля Офис генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения двум задержанным по делу об убийстве Анастасии Березовской. По данным следствия, женщина вернулась в Украину 1 июля, а через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями нашли закопанным под Киевом.

Согласно официальной информации, задержанными являются бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Минобороны. Следствие также считает их вероятными причастниками к покушению на Вадима Ермолаева в Монако, поскольку, по его данным, оба мужчины не раз переводили средства на банковские и криптовалютные счета Березовской.

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Что известно об Анастасии Березовской

По информации журналистов, Анастасия Березовская была 39-летней уроженкой Житомира. Чем именно она занималась, точно неизвестно, однако объявления, которые женщина размещала на маркетплейсе OLX в 2021 году, могут свидетельствовать о том, что она, вероятно, занималась разведением собак.

В 2021 году суд в Житомире признал Березовскую виновной в мелком хулиганстве. Согласно судебному постановлению, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла другую женщину нецензурной бранью и толкала её.

После начала полномасштабного вторжения России Березовская переехала в Германию. Об этом, как отмечают журналисты, свидетельствуют теги ее номера телефона в адресных книгах других пользователей, ее активность в Telegram-группах, а также информация, обнародованная немецким изданием Der Spiegel. По данным СМИ, во Франкфурте полиция Германии провела обыск квартиры, которой пользовалась украинка, и изъяла её автомобиль.

Кого подозревают в убийстве

Одним из подозреваемых украинские правоохранители назвали действующего сотрудника ГУР МОУ. Как отмечают "Схемы", ранее в СМИ фигурировало имя Евгения Реута, однако, по информации двух независимых источников редакции, подозрение было предъявлено его брату Владиславу Реуту.

По данным журналистов, Владиславу Реуту 33 года, он родом из Житомира. Мужчина с такими же фамилией, именем и отчеством является выпускником факультета правоведения Киевского национального торгово-экономического университета. Также в сервисе NumBuster его номер имеет тег "Влад Юристы", а в судебном реестре есть упоминания о представителе истца с таким именем в нескольких судебных делах.

Журналисты также отмечают, что с 2022 года Владислав Реут, вероятно, проходил службу в воинской части А2772, которая является учебно-тренировочным центром Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Что говорят в ГУР

Ранее в ГУР сообщили, что подозреваемых в убийстве Березовской задержали сотрудники Национальной полиции, СБУ и Офиса генерального прокурора.

В разведке заявили, что заинтересованы в полном расследовании дела и оказывают правоохранительным органам всестороннюю поддержку. Также отмечено, что расследование продолжается при личном содействии начальника ГУР МО Украины Олега Иващенко.

Журналисты связались с отцом Владислава Реута, однако он сообщил, что ничего не знает об этой ситуации, после чего прервал разговор. На сообщение в мессенджере он также не ответил.

Евгений Реут, которого ранее ошибочно называли подозреваемым, ответил на телефонный звонок журналистов, но заявил, что не будет комментировать ситуацию без адвоката.

Что известно о втором подозреваемом

Имя второго подозреваемого "Схемы" не разглашают до его официального обнародования следствием. По данным журналистов, ему 49 лет, он уроженец Умани. До 2020 года он работал полицейским в Киевской области.

Среди тегов его телефонного номера есть упоминание "ОПВ УКР", что, по мнению журналистов, может свидетельствовать о работе в Управлении уголовного розыска полиции. Также среди тегов есть отметка "Контр ВБ". Кроме того, телефонные теги и утечки из баз данных указывают, что мужчина ранее мог быть военнослужащим "Правого сектора".

По информации двух источников журналистов, знакомых с делом, мужчина может быть действующим или бывшим сотрудником СБУ. Журналисты уже обратились с запросом в спецслужбу с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако, было обнаружено 6 июля под Киевом. Женщина погибла от двух огнестрельных ранений в голову.

Впоследствии в ГПСУ сообщили, что подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала в Украину законным путем через один из пунктов пропуска. В ведомстве подчеркнули, что при прохождении пограничного контроля не было никаких оснований для отказа во въезде.

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