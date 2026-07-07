Под Киевом обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако: что известно

Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями , в Монако. Женщина получила огнестрельные ранения в голову.

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В рамках расследования задержали двух подозреваемых. По информации источников OBOZ.UA, тело нашли недалеко от Киева ночью.

Что известно

Закопанное тело женщины нашли около 23:00 6 июля под Киевом. По информации собеседников, погибшая получила два огнестрельных ранения в голову.

Подозреваемая находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Другой источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что в рамках расследования уже задержаны два подозреваемых. Один из них — действующий офицер Главного управления разведки, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Что предшествовало

Вечером 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали трое граждан Украины, среди которых Вадим Ермолаев. Следователи считают одним из ключевых доказательств записи с камер, на которых запечатлен человек, оставивший у входа рюкзак со взрывным устройством. Сначала рассматривалась версия теракта, однако впоследствии прокуратура Монако заявила, что инцидент не классифицируется как террористический.

Главные истории дня

Правоохранительные органы Монако установили подозреваемую по делу о покушении с применением взрывного устройства на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью. По данным следствия, к преступлению могла быть причастна 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, в отношении которой Интерпол опубликовал "красное уведомление" (Red Notice).

Личность подозреваемой установили после повторного анализа записей камер видеонаблюдения. Следователи пришли к выводу, что женщина намеренно замаскировалась под мужчину. По информации прокуратуры Монако, за несколько дней до взрыва она несколько раз находилась вблизи места преступления, а также пользовалась автомобилем с немецкими номерами.

Следствие также установило ее маршрут после инцидента: сначала она выехала из Франции в Италию, а затем в страну своего проживания. По данным прокуратуры Монако, в последнее время Березовская проживала в Германии, и в отношении неё уже выдан международный ордер на арест.

В Украине 1 июля было возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство трех человек в Монако. Расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в сотрудничестве с правоохранительными органами Монако и других государств.

Отметим, что Вадим Ермолаев — предприниматель из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов города. Ранее журнал Forbes включал его в список 100 самых богатых украинцев. В 2019 году бизнесмен сменил украинское гражданство на кипрское.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения, произошедшего 29 июня в Монако. Сейчас он находится в больнице Марселя, а его состояние врачи оценивают как обнадеживающее. В то же время женщина, которая была с ним во время взрыва, продолжает бороться за жизнь.

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