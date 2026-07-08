В ГПСУ дали разъяснения относительно въезда в Украину подозреваемой в покушении на Ермолаева: её нашли мёртвой

Государственная пограничная служба Украины сообщила , что Анастасия Березовская, подозреваемая в совершении громкого преступления в Княжестве Монако, въехала в Украину законным путем через один из пунктов пропуска. В ведомстве подчеркнули, что при прохождении пограничного контроля не было никаких оснований для отказа во въезде.

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Соответствующее разъяснение было опубликовано на официальном сайте ГПСУ. По информации пограничников, женщина пересекла государственную границу Украины 1 июля 2026 года через один из пунктов пропуска. На тот момент в отношении нее не действовали никакие ограничения или иные обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение о пропуске.

В пограничной службе отметили, что во время прохождения контроля не было зафиксировано никаких срабатываний баз данных, в частности базы Интерпола, которые бы свидетельствовали о том, что гражданка находится в международном розыске.

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В ГПСУ также напомнили, что все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола. Это позволяет в момент пересечения границы проверять лиц, транспортные средства и документы, которые находятся в международном розыске.

Что предшествовало

Под Киевом 6 июля обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Княжества Монако подозревали в покушении на семью бизнесмена Вадима Ермолаева. По данным следствия, женщина погибла от двух огнестрельных ранений в голову.

СБУ сообщила о задержании двух подозреваемых в её убийстве. По версии следствия, после возвращения в Украину 1 июля Березовская поддерживала контакты с бывшим правоохранителем и действующим сотрудником ГУР, которые также переводили ей средства.

В ходе следственных действий один из задержанных признался в убийстве и указал место, где было спрятано тело. После этого правоохранители провели следственный эксперимент, в ходе которого обнаружили тело погибшей и пистолетные гильзы.

Обоим мужчинам было предъявлено подозрение в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Украинские правоохранители передали материалы расследования коллегам из Монако и продолжают устанавливать возможных заказчиков и других причастных к делу.

В чём подозревают женщину

По данным следствия, вечером 29 июня возле жилого дома в Княжестве Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали трое граждан Украины, среди которых — бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями.

Следователи установили, что к покушению могла быть причастна 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. По информации прокуратуры Монако, ее личность удалось установить после повторного анализа записей камер видеонаблюдения.

По версии следствия, женщина намеренно замаскировалась под мужчину, за несколько дней до взрыва неоднократно находилась вблизи места происшествия и пользовалась автомобилем с немецкими номерами. После инцидента она выехала из Франции в Италию, а впоследствии вернулась в страну своего проживания.

2 июля правоохранительные органы Княжества Монако объявили Березовскую в международный розыск по подозрению в покушении на убийство. В отношении неё Интерпол опубликовал "красное уведомление" (Red Notice).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения, произошедшего 29 июня в Монако. Сейчас он находится в больнице Марселя, а его состояние врачи оценивают как обнадеживающее. В то же время женщина, которая была с ним во время взрыва, продолжает бороться за жизнь.

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