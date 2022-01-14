Пострадавшей в ДТП с харьковским "мажором" девочке провели новую операцию – и это не конец

Елизавета Дусик, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии, которое совершил 16-летний Николай Харьковский на Infiniti своей матери, сейчас находится в одной из больниц Харькова. Ей сделали вторую операцию.

Как рассказала OBOZEVATEL мама пострадавшей, Наталья Дусик, ее дочери предстоит длительное лечение. Семья виновника ДТП помогла только частично.

"Они только оплатили конструкцию, которая необходима была для того, чтобы срослась нога Лизы – это 13 тысяч гривен. Операции, лечение – тут они не участвовали", – рассказала женщина.

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По ее словам, дочь будет находиться в больнице до конца следующей недели. Однако это еще не все – Лизе предстоит и третья операция. Все это последствия страшной аварии, которая произошла 26 октября 2021 года в Харькове: тогда девушка получила перелом бедра и некоторое время лежала в реанимации.

Ранее сообщалось, что после аварии в адрес 16-летней Лизы и других пострадавших якобы поступали угрозы, неравнодушные харьковчане даже организовали охрану. По словам матери пострадавшей девушки, более давления на них никто не оказывал.

Накануне Нового года Харьковская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении "мажора", устроившее смертельное ДТП.

Расследование установило, что вечером 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в г. Харькове произошло столкновение Chevrolet Aveo и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора. Причем оказалось, что он летел со скоростью 180 км/час.

В результате аварии водитель Aveo погиб на месте, а "мажор" и три пассажира Infiniti (двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка) были доставлены в больницу. Именно оттуда Николай Харьковский позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Харьковский может выйти на свободу уже 26 января. Именно в этот день истекает срок меры пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, а продлить его юридически некому. Такая ситуация сложилась из-за особенностями судопроизводства над несовершеннолетними.

Харьковскому "мажору" за ДТП с погибшим и пострадавшими грозит 8 лет лишения свободы, однако ему должны добавить и неотбытый (условный) срок, который он "заработал" после стрельбы в супермаркете. Тогда ему было 14 лет.