Устроивший смертельное ДТП в Харькове 16-летний 'мажор' может выйти из СИЗО: юристы указали на важный момент

16-летний подсудимый по делу о смертельном ДТП на улице Одесской в Харькове Николай Харьковский может выйти на свободу уже 26 января. Именно в этот день истекает срок меры пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, а продолжить его юридически некому.

Об этом сообщили сотрудники юридической фирмы "Миллер" в Facebook. Такой казус может произойти в связи с законотворческими особенностями судопроизводства над несовершеннолетними лицами.

"Дело в том, что дела с участием несовершеннолетних могут рассматриваться только судьями с соответствующей специализацией. В Червонозаводском райсуде Харькова, где проходит вышеуказанный процесс, таких две. Одна из судей сперва назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Другой судья, по нашей информации, должен уходить в отпуск", – указано в сообщении.

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Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, отсутствие судей может повлечь передачу рассмотрения такого решения в апелляционную инстанцию. Процесс может заметно затянуться, а держать подростка в заключении не будет никаких правовых оснований.

"Существует риск того, что обвиняемый может пытаться избежать наказания. В частности, покинет страну или попытается повлиять на свидетелей и потерпевших, что приведет к затягиванию рассмотрения дела", – подчеркнули адвокаты.

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