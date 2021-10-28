Снял штаны перед силовиками: адвокат виновника ДТП в Харькове ранее защищала другого 'мажора'

Адвокат Инна Данилова, которая сейчас представляет интересы 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, ранее уже защищала в суде другого парня, грозившего окружающим влиятельными родителями. Парня зовут Александр Бондаренко, и за публичное оправление малой нужды в фонтан он получил прозвище "писающий мажор".

Об этом сообщило издание Newsroom, ссылаясь на материалы 2015 года. Тогда Данилова носила девичью фамилию Перепелица.

После того как Бондаренко вместе с товарищем были задержаны полицией за хулиганским поведением, он начал буянить, спустил брюки и оголил перед копами свои ягодицы. Даже наручники не смогли усмирить молодого человека, который сыпал угрозами и предупреждал о влиятельных связях своих родителей.

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Тогда адвокат Инна Перепелица защищала его в административном суде, где мажору назначили выплату штрафа в сумме 12 750 гривен. Спустя месяц хулиган уже был задержан за угрозу людям пистолетом с резиновыми пулями в одном из кафе на улице Данилевского.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Харьковский суд уже избрал меру пресечения для 16-летнего подростка, который подозревается в создании аварии на Одесской, что привело к гибели двух человек.