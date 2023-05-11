Поставляли товары для ВМФ России: на Полтавщине СБУ разоблачила дельцов, которые сотрудничали с врагом. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила на Полтавщине дельцов, которые поставляли России спецоборудование для производства ЗРК С-300. К организации сделки оказался причастен руководитель местного предприятия по производству алмазного инструмента, а у его подельника обнаружили подконтрольный бизнес в РФ.

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Об этом 11 мая сообщила пресс-служба СБУ. Среди "клиентов" фигурантов были представители Курского электроаппаратного завода, которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота РФ.

Также дельцы контактировали с предприятием "НПП Торий" в Москве, которое производит комплектующие для российских ЗРК С-300 и С-400.

Сотрудники СБУ предотвратили вывоз на территорию страны-агрессора более 100 единиц новой партии товара.

По данным следствия, дельцы сначала отправляли товар своим подельникам в одну из стран Южного Кавказа, а оттуда "заказы" переправляли на адрес подконтрольной коммерческой структуры в РФ.

В ходе обысков в производственных и офисных помещениях злоумышленников обнаружены документы с доказательствами преступлений, печати подконтрольных российских фирм и боеприпасы к автомату Калашникова.

Обеим дельцам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), а директору предприятия дополнительно – в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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