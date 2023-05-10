Продавали оружие через интернет: полиция Харьковщины разоблачила незаконный 'бизнес'. Фото

Полиция Харьковщины разоблачила дельцов, которые незаконно продавали оружие через интернет. "Схему" наладили отец с сыном, а "заказы" отправляли почтой по всей Украине. Пятеро участников "бизнеса" взяты под стражу, еще один – под домашним арестом.

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Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции. Правоохранители выяснили, что организовал "схему" 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были сын и двое знакомых (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Оружие хранили не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме.

Полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали у них оружие для перепродажи.

Мужчины, в частности, продали крупнокалиберный пулемет, более 1,5 тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, гранаты Ф-1.

В ходе обысков в Днепропетровской, Киевской областях, Киеве и Полтаве в автомобилях и гаражах злоумышленников изъяли:

– ручной противотанковый огнемет,

– пулеметы,

– автоматическое оружие,

– гранатометы,

– винтовки с оптическим прицелом,

– гранаты,

– ножи,

– ружья,

– ножи,

– тысячи патронов,

– комплектующие к оружию,

– деньги, полученные преступным путем.

Всех фигурантов задержали и сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. После завершения следствия возможна дополнительная квалификация действий злоумышленников.

Пятерых подозреваемых суд поместил под стражу, еще один – под домашним арестом.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения оружия и круга возможных подельников.

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