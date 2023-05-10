Продавали оружие через интернет: полиция Харьковщины разоблачила незаконный "бизнес". Фото
Полиция Харьковщины разоблачила дельцов, которые незаконно продавали оружие через интернет. "Схему" наладили отец с сыном, а "заказы" отправляли почтой по всей Украине. Пятеро участников "бизнеса" взяты под стражу, еще один – под домашним арестом.
Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции. Правоохранители выяснили, что организовал "схему" 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были сын и двое знакомых (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Оружие хранили не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме.
Полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали у них оружие для перепродажи.
Мужчины, в частности, продали крупнокалиберный пулемет, более 1,5 тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, гранаты Ф-1.
В ходе обысков в Днепропетровской, Киевской областях, Киеве и Полтаве в автомобилях и гаражах злоумышленников изъяли:
– ручной противотанковый огнемет,
– пулеметы,
– автоматическое оружие,
– гранатометы,
– винтовки с оптическим прицелом,
– гранаты,
– ножи,
– ружья,
– ножи,
– тысячи патронов,
– комплектующие к оружию,
– деньги, полученные преступным путем.
Всех фигурантов задержали и сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. После завершения следствия возможна дополнительная квалификация действий злоумышленников.
Пятерых подозреваемых суд поместил под стражу, еще один – под домашним арестом.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения оружия и круга возможных подельников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Черкассах уволили двоих правоохранителей, которые подозреваются в насилии над 17-летней девушкой. Их взяли под стражу.
– На Донетчине СБУ задержала жительниц Славянска и Бахмутского района, работавших на врага. Одна из них помогала оккупантам, штурмующим Бахмут.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!