Охранял российскую пыточную: 8 лет тюрьмы получил житель Херсона за сотрудничество с оккупантами. Фото

Украинский предатель-коллаборант получил тюремный срок за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую пыточную в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

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В ходе расследования мужчина сотрудничал со следствием. Учитывая это, он получил восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет. Об этом в среду, 10 мая, сообщила на официальном сайте Служба безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что когда Силы обороны освободили Херсон, злоумышленник решил "залечь на дно" в Одесской области, чтобы избежать правосудия. Сотрудникам СБУ удалось найти и задержать фигуранта.

Следователи установили, что мужчина добровольно написал заявление на вступление в оккупационное "исправительное учреждение" и получил должность в подразделении охраны режимного объекта.

Туда враг привозил репрессированных местных жителей. Оккупанты применяли пытки против украинцев, в том числе пытаясь "выбить" из них согласие на сотрудничество. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

При этом сам коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" русской застенки.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

Офис Генерального прокурора уточнил, что жителя Херсона противник взял на работу с присвоением "специального звания младшего сержанта внутренней службы". Зарплату он получал в рублях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Контрразведчики СБУ нейтрализовали на Запорожье агентурную сеть российской ФСБ. Под ее кураторством несколько украинцев готовили теракты против спецназовцев и командования ВСУ, наводили ракетные удары РФ на инфраструктуру региона и вербовали в свои ряды помощников.

– Ранее в Украине к 15 годам заключения был приговорен агент военной разведки РФ, который передавал агрессору информацию о Силах обороны. Злоумышленником оказался житель Винниччины – военный еще советской армии, который уволился со службы в начале 90-х.

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