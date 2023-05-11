СБУ разоблачила вражеского информатора, который "навел" ракету на многоэтажку в Николаеве: тогда погибли 8 человек. Фото

Разоблачен житель Николаева, который, подрабатывая водителем такси, шпионил для оккупантов и передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и гражданской инфраструктуре города. Именно по его наводке ВС РФ ударили ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

Видео дня

Жертвами этой трагедии стали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.

Мужчина начал сотрудничество с противником в августе прошлого года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Telegram-каналов, где регулярно публиковал антиукраинские комментарии.

Таксист объезжал территорию города и фиксировал места базирования и перемещения украинских военных. Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях техники ВСУ.

"Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов", – отметила пресс-служба.

За каждую выполненную задачу россияне платили украинскому предателю до 5 тысяч гривен. Деньги перечисляли на банковскую карту мужчины.

Корректировщик российских воздушных ударов задержан. Правоохранительные органы провели обыск по месту жительства фигуранта. Там обнаружен мобильный телефон, который использовался для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ уведомили задержанного о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Суд поместил злоумышленника под стражу. Ему как пособнику оккупантов грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинский предатель-коллаборант получил 8 лет тюрьмы за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую пыточную в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

– Ранее в Украине к 15 годам заключения был приговорен агент военной разведки РФ, который передавал агрессору информацию о Силах обороны. Злоумышленником оказался житель Виннитчины – военный еще советской армии, который уволился в начале 90-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!