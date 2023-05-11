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СБУ разоблачила вражеского информатора, который "навел" ракету на многоэтажку в Николаеве: тогда погибли 8 человек. Фото

Дарья Дурова
Расследования
3 минуты
2,9 т.
В Николаеве поймали российского корректировщика

Разоблачен житель Николаева, который, подрабатывая водителем такси, шпионил для оккупантов и передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и гражданской инфраструктуре города. Именно по его наводке ВС РФ ударили ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

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Жертвами этой трагедии стали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.

Разрушенный российской ракетой дом

Мужчина начал сотрудничество с противником в августе прошлого года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Telegram-каналов, где регулярно публиковал антиукраинские комментарии.

Таксист объезжал территорию города и фиксировал места базирования и перемещения украинских военных. Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях техники ВСУ.

"Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов", – отметила пресс-служба.

За каждую выполненную задачу россияне платили украинскому предателю до 5 тысяч гривен. Деньги перечисляли на банковскую карту мужчины.

Сообщения от россиянина
Украинец сдавал врагу информацию

Корректировщик российских воздушных ударов задержан. Правоохранительные органы провели обыск по месту жительства фигуранта. Там обнаружен мобильный телефон, который использовался для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ уведомили задержанного о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Житель Николаева сотрудничал с РФ
Корректировщик ракетных ударов противника использовал Telegram для коммуникации
Переписка задержанного

Суд поместил злоумышленника под стражу. Ему как пособнику оккупантов грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Таксисту из Николаева светит тюрьма

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинский предатель-коллаборант получил 8 лет тюрьмы за то, что пошел на сотрудничество с захватчиками и охранял российскую пыточную в Херсоне, когда город был временно оккупирован. Он является бывшим должностным лицом украинского государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

– Ранее в Украине к 15 годам заключения был приговорен агент военной разведки РФ, который передавал агрессору информацию о Силах обороны. Злоумышленником оказался житель Виннитчины – военный еще советской армии, который уволился в начале 90-х.

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