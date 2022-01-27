Полковник СБУ указал на подозрительный нюанс в расстреле солдатом сослуживцев

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который в ночь на 27 января расстрелял своих товарищей в Днепре, слишком ловко владеет оружием как для срочника. Этот факт подметил народный депутат от фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины в отставке Роман Костенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По словам бывшего военнослужащего, способ, которым Рябчук обращается с оружием, перезаряжает его, характерный для спецназовцев, а срочнстроковикаиков такому не учат.

Костенко предположил, что Рябчук где-то проходил подготовку еще до того, как попал на воинскую службу.

Говоря о хладнокровии расстрелов и контрольных выстрелах в голову, нардеп также не исключил, что это могла быть спланированная диверсия.

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Напомним, бывший депутат Игорь Мосийчук озвучил версию, что Рябчук несколько месяцев назад якобы разнимал драку между военнослужащими и доложил начальству. В результате сослуживцы начали его "травить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

событие произошло 27 января около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.