Полковник СБУ указал на подозрительный нюанс в расстреле солдатом сослуживцев
Нацгвардеец Артемий Рябчук, который в ночь на 27 января расстрелял своих товарищей в Днепре, слишком ловко владеет оружием как для срочника. Этот факт подметил народный депутат от фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины в отставке Роман Костенко.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По словам бывшего военнослужащего, способ, которым Рябчук обращается с оружием, перезаряжает его, характерный для спецназовцев, а срочнстроковикаиков такому не учат.
Костенко предположил, что Рябчук где-то проходил подготовку еще до того, как попал на воинскую службу.
Говоря о хладнокровии расстрелов и контрольных выстрелах в голову, нардеп также не исключил, что это могла быть спланированная диверсия.
Напомним, бывший депутат Игорь Мосийчук озвучил версию, что Рябчук несколько месяцев назад якобы разнимал драку между военнослужащими и доложил начальству. В результате сослуживцы начали его "травить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
событие произошло 27 января около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.
В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.
Установлено, что это Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаила Одесской области.
Погибшие в основном ровесники стрелка. Гражданская погибшая девушка – 1986 года рождения, сотрудница ли завода – устанавливается.
Позже злоумышленник был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями.
Также появились фото с места преступления (18+).