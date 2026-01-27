Полицейских в Черкасской области застрелил бывший военный: новые обстоятельства трагедии

В Черкасской области во время спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника погибли четверо полицейских, еще один сотрудник получил ранения. Выяснилось, что огонь по правоохранителям открыл местный житель – бывший военнослужащий, которого подозревали в покушениях на убийство.

Об этом во время брифинга рассказал глава Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма. По его словам, злоумышленника, которого подозревали в покушениях на депутата, ликвидировали.

По информации Гудымы, депутат уже подвергался двум покушениям-предупреждениям и обращался в полицию с просьбой расследовать эти случаи. Полицейские установили личность, которая стоит за этими покушениями, получили соответствующее распоряжение и выехали на место для задержания злоумышленника.

Во время следственных действий подозреваемый пытался скрываться и скрылся с места жительства. Он взял средства индивидуальной защиты, автоматическое оружие и скрылся в лесу. Когда его пытались задержать, беглец открыл огонь по полицейским. В результате этого погибли четверо правоохранителей, а пятый получил ранения.

Глава полиции Черкасской области также сообщил, что действия правоохранителей будет оценивать Государственное бюро расследований. Чтобы не повредить следствию, подробности обнародуют позже.

Трагедия в Черкасской области

Утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы четверо полицейских получили ранения, несовместимые с жизнью. После этого спецназовцы полиции ликвидировали злоумышленника.

По информации правоохранителей, подозреваемый во время задержания открыл прицельный огонь по полицейским. В результате обстрела погибли четверо сотрудников правоохранительных органов:

майор полиции Сергей Сафронов, командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий;

командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий; майор полиции Александр Флоринский , заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий;

, заместитель командира роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области, участник боевых действий; старший лейтенант полиции Денис Половинка , инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области;

, инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУ НП в Черкасской области; майор полиции Владимир Бойко, полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий.

Также во время стрельбы получил ранения старший лейтенант полиции Александр Шпак, полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции.

"Трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже далеко от линии фронта. Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу – на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним", – отметил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

