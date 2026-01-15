В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского, прикрывшего собой женщину с ребенком: что известно

В Луцке мужчина открыл огонь по полицейскому, который стал на защиту женщины и ее малолетнего сына. Полицейский получил легкое ранение, но его быстрая реакция спасла жизнь семьи.

Злоумышленник задержан, его действия квалифицируют как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщили в Нацполиции.

14 января на улице Наливайко наряд сектора противодействия домашнему насилию прибыл на вызов от женщины, которая сообщила об агрессивном поведении свекра и угрозе выселения. В квартире вместе с ней находился малолетний сын.

Полицейские Богдан и Владислав начали проводить профилактическую беседу с мужчиной 1956 года рождения. Когда казалось, что ситуация под контролем, злоумышленник резко вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, нацелив его на женщину и ребенка.

Богдан мгновенно прикрыл семью собой. Дробь застряла в бронежилете, поэтому серьезных повреждений удалось избежать. Полицейский получил легкое телесное повреждение, его осмотрели медики.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ружье изъяли. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, что предусматривает наказание от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Полицейский Богдан отметил: "Я спасал ребенка. Увидел, как мужчина нацелился в сторону родных, и в тот момент ни о чем больше не думал".

