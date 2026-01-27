В Черкасской области злоумышленник во время задержания открыл огонь по правоохранителям: погибли четверо полицейских. Фото

Утром 27 января в Черкасской области к во время задержания открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы ранения несовместимые с жизнью получили четверо полицейских.

После этого спецназовцы полиции ликвидировали убийцу. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Подробности трагедии

По информации главы Нацполиции, во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Вследствие стрельбы погибли четверо сотрудников правоохранительных органов:

Командир взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.

Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.

Инспектор взвода №1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.

Полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Также глава Национальной полиции отметил, что полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак получил ранение во время стрельбы.

"Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже вдали от линии фронта. Полицейские каждый день выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, но и в тылу – на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним", – написал Выговский.

