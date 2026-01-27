В Запорожье парень устроил стрельбу во дворе дома и ранил себя

В Запорожье несовершеннолетний устроил стрельбу вблизи многоквартирного дома. В результате инцидента, по неосторожности, стрелок получил ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Запорожской области. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Что известно

По имеющейся информации парень 2010 года рождения из огнестрельного оружия сделал несколько выстрелов в воздух. Впоследствии из-за собственной неосторожности он упал и еще одним выстрелом ранил себя. Подросток госпитализирован в медицинское учреждение.

"На месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия", – говорится в сообщении.

В местном паблике обнародовали видео, на котором слышны звуки автоматной очереди и крики с просьбой вызвать карету скорой.

Напомним, ранее в Сумах вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц. Фигурантом оказался 60-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него гладкоствольное охотничье ружье.

Как писал OBOZ.UA, 27 января в Черкасской области мужчина во время задержания открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погибли четверо полицейских. После этого спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.

