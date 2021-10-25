Полицейские нашли похищенную во Львове 9-месячную девочку: ребенка вывезли в другую область. Фото

Украинские полицейские разыскали девятимесячную девочку, которую похитили в Львове. Ребенка нашли в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что малыша искали во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Правоохранители установили, что к похищению может быть причастен бывший сожитель матери ребенка.

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Подозреваемого в похищении мужчину задержали. Девочку передали на осмотр врачам, с ней все порядке.

Ранее во Львове таксист пытался увезти 11-летнюю девочку в неизвестном направлении. Ребенок испугался и выпрыгнула из автомобиля на ходу. Небезразличные львовяне нашли водителя и провели с ним "воспитательную" беседу.

Под Киевом похитили четырехлетнюю девочку : ее затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

В Черкасcкой облаcти неизвеcтный мужчина прямo пoсреди дня похитил 6-летнего мальчика. Для рoзыска злoумышленника и рeбенка ориeнтированы вcе наряды полиции.

Добавим, что сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта, №5549, и № 5548, ужесточающие ответственность за похищение ребенка одним из родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге правоохранители освободили мальчика, которого отчим приковал целью к батарее. Семилетнего ребенка отвезли в больницу, а против мужчины открыли уголовное производство.