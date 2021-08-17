Ребенок играл на улице: на Черкащине похитили шестилетнего мальчика
В Черкасской области неизвестный мужчина прямо посреди дня похитил 6-летнего мальчика. Для розыска злоумышленника и ребенка ориентированы все наряды полиции
Инцидент произошел 16 августа в селе Красная Слобода. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции области.
В сообщении правоохранителей говорится, что около 18:30 часов автомобиль темного цвета подъехал ко двору на улице Довженко, где играл мальчик. Из машины вышел мужчина, посадил ребенка в салон и уехал в неизвестном направлении.
Родные мальчика заявили полиции, что к похищению может быть причастен отец ребенка, который является гражданином Германии.
Сейчас местонахождение злоумышленника и ребенка устанавливают сотрудники уголовного розыска и оперативники. Для розыска похитителя и мальчика ориентированы все наряды полиции.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье: незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Согласно санкции указанной статьи угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине мужчина похитил ребенка после того, как чуть не задушил мать. Сейчас женщина судится с мужем за право воспитывать общего 6-летнего.
Напомним, что сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта, №5549, и № 5548, ужесточающие ответственность за похищение ребенка одним из родителей.