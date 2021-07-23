В Кривом Роге полицейские освободили 7-летнего мальчика, которого отчим держал на цепи. Фото и видео

В Кривом Роге правоохранители освободили мальчика, которого отчим приковал целью к батарее. Семилетнего ребенка отвезли в больницу, а против мужчины открыли уголовное производство.

Как сообщается на сайте ГУ НП Днепропетровской области, инцидент произошел 23 июля. По данным местного журналиста Олега Ермолинского, подозреваемым является 30-летний Роман Ковальчук, который работает в "Кривбассводоканале" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Полицейских вызвал мальчик. Они установили, что сожитель матери приковал его цепью к батарее, а сам ушел на работу. Таким образом он пытался перевоспитать ребенка, который якобы постоянно сбегал из дома.

По словам соседей, Роман сошелся с женщиной, у которой есть семилетний сын Демьян, в 2020 году.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении о подозрении. Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне мать с бабушкой издевались над шестилетней девочкой. Они выставили ее в одном белье на улицу и обливали холодной водой.