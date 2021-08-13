Во Львове таксист хотел отвезти ребенка в неизвестном направлении: горожане чуть не устроили самосуд. видео

Во Львове таксист пытался увезти 11-летнюю девочку в неизвестном направлении. Ребенок испугался и выпрыгнула из автомобиля на ходу. Небезразличные львовяне нашли водителя и провели с ним "воспитательную" беседу.

Об инциденте, который произошел вечером среды, 11 августа, сообщили в Facebook-сообществе Varta. Мать девочки рассказала подробности.

По словам женщины, она отправила свою дочь в отделение "Новой почты". Для этого вызвала такси Bolt, четко отметив маршрут: с улицы Широкая на улицу Низинная, и обратно на Широкую. Отметим, что эти улицы находятся в Железнодорожном районе Львова совсем недалеко друг от друга.

Видео дня

По дороге к нужному месту девочка увидела, что такси повернуло совсем в другую сторону – в соседней, Франковский район города. Она написала маме сообщение, и та сразу позвонила дочери и попросила передать мобильный таксисту. Но он не стал разговаривать с женщиной и молча следовал дальше, игнорируя навигатор, который ему указывал вернуться.

На данный момент такси находилось на Левандовском мосту. Когда машина остановилась перед светофором, девочка не растерялась и выпрыгнула из машины. К счастью, ребенок не пострадал.

На карте видно, что водитель ехал в противоположном к нужному месту направлении.

Мать девочки опубликовала скриншот движения такси, где также видно данные водителя.

После того как информация об этом случае появилась в сети, небезразличные львовяне разыскали таксиста и провели с ним беседу.

Уже на следующий день в сети появилось видео общения с ним. Как можно понять из кадров, мужчина уже совершал похожий поступок.

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