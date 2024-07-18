Похитителя младенца в Кременчуге отправили под стражу: он сделал признание

В четверг, 18 июля, в Октябрьском райсуде Полтавы подозреваемому в похищении младенца в Кременчуге избрали меру пресечения. Он идентифицирует себя как трансгендерную женщину и объясняет свой поступок тем, что хотел иметь ребенка, которого не может родить.

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Об этом сообщает Суспільне из зала суда. Указано, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей на 60 дней с возможностью залога в размере 60 560 гривен.

"Я попала, потому что хотела найти главный кабинет, чтобы у врача спросить, что нужно, какие документы (для усыновления, – прим. OBOZ.UA). Одна из палат была открыта. Она хвасталась, говорила об этом ребенке. И вот когда она ушла, я увидела, что ребенок в такой одежде. И мне так стало его жалко. , я получаю по 57 тысяч в месяц, у меня нормальные доходы", – заявила трансгендерная женщина.

Подозреваемому инкриминируют часть вторую статьи 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Статья предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что ранее в городе начала распространяться информация о том, что якобы к похищению ребенка из Кременчугского перинатального центра причастен правоохранитель. В полиции Полтавщины утверждают, что это только слухи. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачев во время брифинга 18 июля.

"В настоящее время продолжается расследование дела и уже после завершения в полиции предоставят информацию относительно заказчиков,"конечных бенефициаров похищения", - отметил Рогачев.

Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в Кременчуге Полтавской области из роддома исчез младенец. Правоохранители устроили массовые проверки в городе.

Во вторник, 16 июля, правоохранители задержали похитителя новорожденного из перинатального центра в Кременчуге (Полтавская область).

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