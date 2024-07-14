В Кременчуге из роддома пропал младенец: полиция проверяет все авто

В Кременчуге Полтавской области из роддома исчез младенец. Правоохранители устроили массовые проверки в городе.

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Об этом сообщается в полиции Полтавской области. Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. Правоохранители проверяют все автомобили, которые едут из города, а также все вокзалы.

Как сообщили местные СМИ, мать, родившая младенца, уже пятеро детей.

В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

Следователями полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.

"Если у вас есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 ( 99) 793 35 04 или 102", – отметили в полиции.

Напомним, что в июне, во Львове 40-летняя Вера Войтков, которой в прошлом поставили диагноз "бесплодие", родила уже восьмого ребенка. Роды принимали акушер-гинекологи больницы святой Анны. Теперь у многодетной матери есть шесть девочек и два парня.

Как сообщал OBOZ.UA, другая жительница Львова, родившая седьмого ребенка, рассказала, что ее новорожденный сын стал 105-м внуком для ее 87-летней матери. Сама роженица в свое время стала десятым ребенком из тринадцати.

А в Днепре родилась девочка-рекордсменка весом 6 кг и ростом 60 см. Ей дали символическое имя Мирослава, роженице делали кесарево сечение.

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