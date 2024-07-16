Мужчина-транссексуал украл младенца из роддома в Кременчуге: его задержала полиция. Фото

Во вторник, 16 июля, правоохранители задержали похитителя новорожденного из перинатального центра в Кременчуге (Полтавская область). Им оказался 25-летний мужчина-транссексуал.

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Об этом сообщили в Нацполиции. За совершенное угонщику теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.

В сообщении правоохранителей отмечается, что камеры наблюдения показывали, что с большим пакетом, в котором мог быть ребенок, из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", – отметил начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 ("Похищение малолетней и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в Кременчуге Полтавской области из роддома исчез младенец. Правоохранители устроили массовые проверки в городе.

Напомним, что в июне, во Львове 40-летняя Вера Войтков, которой в прошлом поставили диагноз "бесплодие", родила уже восьмого ребенка. Роды принимали акушер-гинекологи больницы святой Анны. Теперь у многодетной матери есть шесть девочек и два парня.

Как сообщал OBOZ.UA, другая жительница Львова, родившая седьмого ребенка, рассказала, что ее новорожденный сын стал 105-м внуком для ее 87-летней матери. Сама роженица в свое время стала десятым ребенком из тринадцати.

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