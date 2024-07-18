Похищение младенца в Полтавской области: стали известны неожиданные обстоятельства

В громком преступлении в Кременчуге на Полтавщине, где из городского перинатального центра была похищена новорожденная девочка, появились неожиданные детали. Возможно, у похитителя-трансгендера был партнер, который якобы помогал в похищении – майор полиции.

Видео дня

Об этом пишут местные СМИ. По их информации, ребенка похитили почти молниеносно, когда его мама только на 10 минут отошла к буфету. То есть похоже, что про похищение было известно заранее. Поэтому полиция отрабатывала версии о суррогатном материнстве и похищении вероятными родственниками.

"Согласно показаниям свидетелей, лицо, причастное к похищению ребенка, засветилось в перинатальном центре за несколько дней до совершения преступления, 6 и 7 июля. По нашему мнению, таким образом он получал развединформацию: как можно беспрепятственно пройти, как беспрепятственно выйти. Общалась с работниками центра и роженицами, которые затем стали свидетелями. Задавала много вопросов, во время тревоги спускалась в укрытие и общалась с роженицей", – рассказал глава Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев.

Ребенок родился 11 июля (вес 3230 граммов и рост 50 см). Девочка и мать находились в перинатальном центре вместе. Но это открытое заведение. К моменту похищения младенца в здании был открыт один вход, где постоянно проходят пациентки и посетители.

Подозрение упало на юную блондинку – ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда она вышла из перинатального центра с большим пакетом в руках. Именно поэтому сначала полиция разыскивала женщину.

Но, как сообщал OBOZ.UA, виновным в похищении оказался мужчина (по крайней мере, по паспорту) 1999 года рождения. Трансгендер и был той самой блондинкой, которую увидели на камерах наблюдения. Он говорит, что хотел иметь ребенка, но понимал, что не сможет родить, потому и решил похитить младенца.

О партнере похитителя в полиции не говорят, как и не называют личность главного подозреваемого. Правоохранители ссылаются на то, что следствие продолжается.

Но о загадочном майоре Национальной полиции, который мог быть партнером задержанного трансгендера, рассказывают в деревне, где и нашли ребенка. Там соседи видели, что во время розыска похищенного младенца этот майор якобы приезжал к подозреваемому и куда-то возил сверток, с которым фигуранта впервые увидели на камерах видеофиксации.

Версия суррогатного материнства все еще не отвергнута. Мама похищенной девочки уже имеет четырех детей от разных мужчин. В департаменте по делам детей Глобинского общества утверждают, что семья состояла на учете соцслужбы из-за того, что мать ненадлежаще выполняля родительские обязанности.

"Старшие сыновья женщины учатся на газосварщиках в ПТУ, двое младших учатся в местной гимназии. На данный момент три мальчика проживают с мамой, а один – с отцом в другом селе. После того, как женщина рассталась с сожителем, в семье все наладилось", – рассказывает староста села.

Кстати, во Львове 40-летняя женщина, которой в прошлом поставили диагноз "бесплодие", родила уже восьмого ребенка. Роды принимали акушер-гинекологи больницы святой Анны. Теперь у многодетной матери есть шесть девочек и два парня.

А другая жительница Львова, родившая седьмого ребенка, рассказала, что ее новорожденный сын стал 105-м внуком для ее 87-летней матери. Сама роженица в свое время стала десятым ребенком из тринадцати.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!