Поджигали военные авто: в Донецкой области задержали трех приспешников России, которые искали 'легкий заработок'. Фото

СБУ и Нацполиция задержали трех коллаборантов, поджигавших военные автомобили в прифронтовых районах Донбасса. Задержанными оказались три жителя Славянска.

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Как сообщили в Службе безопасности, двое из них в возрасте 17 и 18 лет действовали вместе, а третий – рецидивист с судимостью за кражи, работал отдельно. Все они искали "легкий заработок" через Telegram-каналы, где их завербовали российские спецслужбы.

За вознаграждение злоумышленники начали выполнять заказы РФ на поджоги военных автомобилей украинских защитников, в том числе внедорожников и микроавтобусов, которые используются на передовой.

Для выполнения задач оккупантов злоумышленники сначала отслеживали местонахождение потенциальных целей, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся веществ. Для подтверждения своих действий перед агрессором, они снимали поджоги на камеры своих телефонов.

Таким образом они подожгли два военных автомобиля, а также планировали уничтожение релейных шкафов на местных железнодорожных линиях, чтобы нарушить логистику украинских подразделений на восточном фронте.

Правоохранители предотвратили эти планы и задержали всех трех преступников. В ходе обысков у них изъяли легковоспламеняющиеся вещества и мобильные телефоны с доказательствами их взрывной деятельности в пользу РФ.

Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанных заключили под стражу, им грозит до 8 лет заключения.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины в Харькове задержала руководителя отдела одного из банков, оказавшегося агентом военной разведки страны-агрессора РФ. Его куратором был ранее задержан россиянин – также работник украинского банка, готовивший ракетно-бомбовые удары по городу.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали, что контрразведка спецслужбы задержала бывшего сотрудника милиции, помогавшего врагу атаковать Торецк. Мужчина сливал российской ФСБ локации Сил обороны Украины, защищающих этот город в Донецкой области.

Напомним, что в Николаеве задержана женщина, которая собирала координаты стратегических объектов для ГРУ России. С ее помощью враг готовил ракетный удар по городу "в обход" ПВО.

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