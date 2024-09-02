СБУ задержала информаторшу российского ГРУ, пытавшуюся подготовить ракетный удар по Николаеву. Фото

В Николаеве поймали местную жительницу, которая собирала координаты объектов для ГРУ РФ. С помощью этой информации государство-агрессор готовило ракетный удар по городу "в обход" украинской ПВО.

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Задержали преступницу сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Пресс-служба сообщила 2 сентября, что под прицелом врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса.

Бывшая бухгалтерша местного предприятия "шпионила" для России, чтобы оккупанты более эффективно совершали ракетно-дроновые удары по Николаеву.

Информаторша военной разведки РФ объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком.

"Агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ", – уточнили представители СБ Украины.

Женщина снимала объекты на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.

Получив сведения, она составляла отчет для своего куратора – кадрового сотрудника Главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Его данные уже известны контрразведчикам СБУ.

Во время обыска у предательницы изъяли мобильный телефон, использовавшийся для связи с россиянами.

Ей объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Суд выбрал меру пресечения – арест. За содеянное женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове очередного агента российского ГРУ. Предатель "шпионил" за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

– Также спецназовцы поймали сотрудника "Укрзалізниці", который работал на ФСБ РФ на Покровском направлении.

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