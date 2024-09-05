Разведывал локации и готовил удары: СБУ задержала банкира, работавшего на российскую военную разведку в Харькове. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харькове задержала руководителя отдела одного из банков, оказавшегося агентом военной разведки страны-агрессора РФ. Его куратором был ранее задержан россиянин – также работник украинского банка, готовивший ракетно-бомбовые удары по городу.

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Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Как выяснило следствие, фигурант работал на русском шпионе – гражданине России. В июле 2024 года контрразведка Службы безопасности задержала его в собственном доме.

Расследуя преступную деятельность шпиона, СБУ вышла на его приспешника, говорится в сообщении.

Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка.

По указанию россиянина он разведывал локации войск Украины, вовлеченных в оборону Харькова.

Предатель ездил по областному центру на собственном авто и скрыто снимал расположение военных объектов на телефон.

Кроме того, он собирал для врага информацию о местах и последствиях воздушных ударов по Харькову.

Полученные данные фигурант передавал куратору-россиянину во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После каждого сеанса агентурной связи он удалял все сообщения из анонимного чата.

"Впрочем, такая конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала его информатора", - заявили в украинской спецслужбе.

Во время обысков у приспешника шпиона изъят телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что преступные действия россиянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Оба фигуранта находятся под стражей. Им грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, накануне в СБУ информировали, что контрразведка спецслужбы задержала бывшего сотрудника милиции, помогавшего врагу атаковать Торецк. Мужчина сливал российской ФСБ локации Сил обороны Украины, защищающих этот город на Донетчине.

А в Николаеве задержали женщину, которая собирала координаты стратегических объектов для ГРУ России. С ее помощью враг готовил ракетный удар по городу "в обход" ПВО.

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