СБУ задержала экс-милиционера, помогавшего оккупантам атаковать Торецк. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего работника расформированной милиции, помогавшего войскам России атаковать Торецк. Он сдавал ФСБ РФ локации украинских защитников, обороняющих город.

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Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Также были обнародованы фото задержания фигуранта и скриншоты его переписки с представителем российской спецслужбы.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший работник местного подразделения милиции, ожидавший захвата Торецкой громады.

Чтобы помочь российским оккупантам прорваться в город, он обходил город и скрыто фиксировал расположение опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ.

Также он пытался установить координаты штабов и боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы захватчиков на Торецком направлении.

Полученные данные фигурант "сливал" в Telegram-бот, который администрировали представители ФСБ РФ.

Также он передавал сведения своему давнему знакомому – "сотруднику народной милиции ДНР", работающему на ФСБ.

СБУ задержала злоумышленника во время контрдиверсионных мер во фронтовом Торецке. У него изъяли телефон, который использовал для связи с оккупантами.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили экс-охраннику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Фигурант находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Контрдиверсионные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры, говорится в сообщении украинской спецслужбы.